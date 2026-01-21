На Полтавщині запровадили графіки аварійного відключення світла

Сьогодні, 21 січня, о 07.37 у олтавській області застосували графік аварійного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Відомо, що у зв'язку зі заниженим рівнем напруги аварійні відключення застосували до 5 черг споживачів.
Імовірно, на час застосування аварійних відключень графіки погодинного знеструмлення не діють.
Нагадаємо, учора ми писали про те, що внаслідок російських обстрілів частина громад у Полтавській області перебуває без світла понад добу.
Також учора у Кременчуці відбувся мітинг через тривалі відключення світла.
