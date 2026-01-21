На Кременчуччині від початку епідсезону померли 4 людини від ускладнень ГРВІ

У Кременчуцькому районі з початку епідемічного сезону (29 вересня 2025 року) померли 4 людини від ускладнень гострих респіраторних інфекцій. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Загалом у Полтавській області звід початку епідсезону зареєстрували 12 смертей, пов’язаних із ГРВІ. Найбільше смертей зафіксували у Полтавському районі — 5 випадків, у Кременчуцькому районі — 4, ще по одному випадку — у Лубенському та Миргородському районах.
Усі померлі мали підтверджений COVID-19 та не були щеплені проти коронавірусної хвороби протягом останніх 12 місяців. Випадків смерті від грипу з початку цього епідемічного сезону в області не реєстрували.
Водночас за минулий тиждень смертельних випадків від ГРВІ в області не зафіксували.
Нагадаємо, у Кременчуці за попередній тиждень виявили 16 випадків захворювань на COVID та майже 600 ГРВІ.
