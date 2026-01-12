У Кременчуці за тиждень виявили 16 випадків захворювань на COVID та майже 600 ГРВІ

Протягом тижня кількість захворювань на COVID-19 збільшилася утричі, а на ГРВІ суттєво зросла, проте це не перевищило епідемічного порогу

Упродовж минулого тижня, з 5 по 11 січня, у Кременчуці зареєстрували 595 випадки захворювань на ГРВІ, що на 132 випадки більше, ніж попереднього тижня. З них — 8 випадків грипу та 16 захворювань на COVID-19. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на департамент охорони здоров’я.

Грип діагностували у 7 дітей, шестеро з них були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Одного дорослого пацієнта, що захворів на грип, теж госпіталізували.

На стаціонарне лікування минулого тижня також потрапили 11 дітей та 5 дорослих, що захворіли на COVID-19, та 7 дітей з ГРВІ. За минулий тиждень випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

— Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередній тиждень з 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року в Кременчуці зареєстрували 463 випадки захворювань на ГРВІ, з них 10 — на грип та 5 випадків COVID-19.