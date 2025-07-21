У Придніпровському парку в Кременчуці знайшли телефон: поліція розшукує власника

У Кременчуці у Придніпровському знайшли телефон: поліція розшукує власника, аби повернути мобільний. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, знайшов телефон у парку 18-річний місцевий житель. Він і звернувся до поліції, аби ті допомогли розшукати власника та повернули йому телефон.
Власнику ж мобільного телефона варто звернутися до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції, аби забрати свою річ.
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