У Придніпровському парку в Кременчуці знайшли телефон: поліція розшукує власника

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 0

У Кременчуці у Придніпровському знайшли телефон: поліція розшукує власника, аби повернути мобільний. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, знайшов телефон у парку 18-річний місцевий житель. Він і звернувся до поліції, аби ті допомогли розшукати власника та повернули йому телефон.

Власнику ж мобільного телефона варто звернутися до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції, аби забрати свою річ.