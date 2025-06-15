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На Кременчуччині ліквідовують наслідки нічної атаки: у пошкодженого будинку відновлюють дах та спілкуються із власниками

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 1 321

 

Господарі будинку не постраждали, але частково зруйновані дах та вікна у будинку

На Кременчуччині внаслідок падіння уламків збитих безпілотників постраждав приватний будинок: нині триває робота над ліквідацією наслідків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відомо, що вибухова хвиля частково зруйнувала дах, пошкодила фасад, міжкімнатні двері, вікна та розташовані поруч господарчі споруди. На щастя, мешканці не постраждали.

 

За словами Когута, на місце оперативно прибули працівники комунальних служб громади та представники гуманітарної місії «Проліска». Постраждалій родині надали психологічну допомогу, а також передали брезенти для накриття даху та прозору плівку для тимчасового захисту вікон.

 

Також найближчим часом людям доставлять ОСБ-плити для подальшого ремонту оселі.

 

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої атаки на Кременчук наслідки є і в Кременчуцькому районі: пошкоджена лінія електропередач та сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобіль.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Когут
Теги: атака ліквідація наслідків пошкоджене житло
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