«Буде прийняте певне кадрове рішення»: Малецький про припинення фінансування перинатального центру НСЗУ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 630 Коментарів: 1

За словами мера, нині у департаменту охорони здоров'я та керівництва центру є кілька днів, щоб виправити цю ситуацію

Учора, 14 травня, на сайті Національної служби здоров’я України з’явилася інформація про те, що вони припиняють фінансування кількох медустанов, зокрема й Кременчуцького перинатального центру. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради цю ситуацію прокоментував міський голова Віталій Малецький.

Зокрема, причиною цьому є несвоєчасне внесення даних в електронну систему, а також ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік.

— Коли директор пологового будинку був у відпустці, виконуючий обов’язки отримав лист від НСЗУ. І треба було заповнити форму, але він вирішив, що не треба це робити — лист відклав, і він лишився без розгляду. Треба було просто зайти в систему і ввести дані для того, щоб калькулятор порахував суму витрат медикаментів на кількість пацієнтів. І тоді б на дашборді висвітилась цифра — і ніхто б нічого, — пояснив ситуацію мер.

За словами Малецького, після припинення фінансування місто втрачатиме приблизно 5 мільйонів гривень на зарплати працівникам щомісяця. Така ситуація для міста дуже складна, зауважив мер, тож він уже дав завдання провести певні кадрові зміни в адміністративному складі перинатального центру.

Учора у виконкомі провели термінову нараду, аби обговорити шляхи розв'язання цього питання.

— У Максима Володимировича (Середи, очільника департаменту охорони здоров’я — ред.) і в директора закладу є кілька днів на те, щоб виправити цю помилку. Якщо вони встигнуть і зможуть це зробити, то ми не втратимо в оплатах. Якщо не зможуть — будемо далі розбиратись, — додав Малецький.