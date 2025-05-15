Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

«Буде прийняте певне кадрове рішення»: Малецький про припинення фінансування перинатального центру НСЗУ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 630 Коментарів: 1

 

За словами мера, нині у департаменту охорони здоров'я та керівництва центру є кілька днів, щоб виправити цю ситуацію

Учора, 14 травня, на сайті Національної служби здоров’я України з’явилася інформація про те, що вони припиняють фінансування кількох медустанов, зокрема й Кременчуцького перинатального центру. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради цю ситуацію прокоментував міський голова Віталій Малецький.

Зокрема, причиною цьому є несвоєчасне внесення даних в електронну систему, а також ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік.

— Коли директор пологового будинку був у відпустці, виконуючий обов’язки отримав лист від НСЗУ. І треба було заповнити форму, але він вирішив, що не треба це робити — лист відклав, і він лишився без розгляду. Треба було просто зайти в систему і ввести дані для того, щоб калькулятор порахував суму витрат медикаментів на кількість пацієнтів. І тоді б на дашборді висвітилась цифра — і ніхто б нічого, — пояснив ситуацію мер.

За словами Малецького, після припинення фінансування місто втрачатиме приблизно 5 мільйонів гривень на зарплати працівникам щомісяця. Така ситуація для міста дуже складна, зауважив мер, тож він уже дав завдання провести певні кадрові зміни в адміністративному складі перинатального центру.

Учора у виконкомі провели термінову нараду, аби обговорити шляхи розв'язання цього питання.

— У Максима Володимировича (Середи, очільника департаменту охорони здоров’я — ред.) і в директора закладу є кілька днів на те, щоб виправити цю помилку. Якщо вони встигнуть і зможуть це зробити, то ми не втратимо в оплатах. Якщо не зможуть — будемо далі розбиратись, — додав Малецький.
Зауважимо, що крім Кременчуцького перинатального центру на Полтавщині із цієї ж причини також призупинили фінансування Диканській лікарні планового лікування та Лубенській лікарні інтенсивного лікування.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: перинатальний центр НСЗУ фінансування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 107
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:03

Крайнього знайшли зам директора🤣🤣


3 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх