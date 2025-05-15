«Буде прийняте певне кадрове рішення»: Малецький про припинення фінансування перинатального центру НСЗУ

За словами мера, нині у департаменту охорони здоров'я та керівництва центру є кілька днів, щоб виправити цю ситуацію
Учора, 14 травня, на сайті Національної служби здоров’я України з’явилася інформація про те, що вони припиняють фінансування кількох медустанов, зокрема й Кременчуцького перинатального центру. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету міськради цю ситуацію прокоментував міський голова Віталій Малецький.
Зокрема, причиною цьому є несвоєчасне внесення даних в електронну систему, а також ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік.
За словами Малецького, після припинення фінансування місто втрачатиме приблизно 5 мільйонів гривень на зарплати працівникам щомісяця. Така ситуація для міста дуже складна, зауважив мер, тож він уже дав завдання провести певні кадрові зміни в адміністративному складі перинатального центру.
Учора у виконкомі провели термінову нараду, аби обговорити шляхи розв'язання цього питання.
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