Через бюрократію кременчуцькі волонтери не можуть отримати дозвіл від ОВА на виїзд за автомобілями для ЗСУ

Кременчуцький волонтер американського фонду Help Heroes Of Ukraine Дмитро Кавунник не може отримати дозвіл на виїзд за кордон для отримання чергової партії допомоги військовим від вказаного фонду. Днями він опублікував допис у Фейсбуці про те, що від часу письмового звернення минув майже місяць, але нині отримали від ОВА лише усну відмову.

« Ми зібралися за черговою партією автомобілів і надали необхідні документи в Полтавську ОВА. І аж через три тижні ми отримали усну відповідь, що дозвіл на виїзд за автомобілями не нададуть », — написав він .

Він зазначив, що його з колегою, волонтером Костянтином Рубаном викликали на комісію в ОВА і навіть не прийняли. Вони приїхали з Кременчука і прочекали у коридорі, а комісія навіть не запросила в кабінет.

Американський фонд Help heroes of Ukraine передав допомогу кременчуцькій лікарні

« Нам сказали, що не побачили, чого це фонд юридично зареєстрований у Львові й вони не бачать фонд у приймачах гуманітарної допомоги та не знаходять. Відповідь дуже проста: головний офіс фонду Help Heroes Of Ukraine — у Чикаго, а тут — філія і юридично, де зареєстрований фонд, не має різниці, бо реальне розташування і де відбувається фізична діяльність — це є не публічна інформація. І фонд не є отримувачем гуманітарної допомоги — ми є надавач гуманітарної допомоги й завозимо через кордон допомогу. Ми не просимо гроші в українців, ми залучаємо допомогу із США », — написав Кавунник .

Дмитро Кавунник також нагадав, що від фонду Help Heroes Of Ukraine надійшло понад 100 тонн вантажів та більш ніж 150 авто на фронт. Крім того, він неодноразово виїжджав за кордон за гуманітарними вантажами та повертався.

В пості він попросив очільника ОВА розібратися у цій ситуації для забезпечення ефективної роботи тилу на фронт для Збройних сил України.

Благодійний фонд Help heroes of Ukraine передав допомогу Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна»

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до пресслужби Полтавської ОВА.

«До управління інфраструктури ОВА надійшов лист представництва Help heroes of Ukraine, INC. NFP в Україні щодо виїзду за кордон Дмитра Кавунника. Йому надали повторні розʼяснення щодо порядку отримання відповідного дозволу на виїзд, зокрема зазначили, що відсутні документи про його перебування на військовому обліку, що є обовʼязковою умовою для прийняття позитивного рішення на виїзд за межі нашої держави. Дмитро Кавунник підтверджуючих документів не надав.

З огляду на вказане, а також недотримання інших умов отримання дозволу, робоча група не прийняла позитивного рішення. Наразі відбувається приведення документації волонтера у відповідність до вимог законодавства».