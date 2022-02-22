Кожний четвертий пасажир у автобусах Полтавської області є пільговиком

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Про це на апаратній нараді в Полтавській ОДА повідомили під час звіту про організацію пасажирських перевезень в області

Про роботу Управління інфраструктури та цифрової трансформації обласної держадміністрації на апаратній нараді 21 лютого звітувалась її керівник Тетяна Костенко. Вона повідомила, що у зв’язку із змінами в законодавстві щодо організації пасажирських перевезень автомобільним транспортом, минулого року мережу внутрішньообласних автобусних маршрутів оптимізували та почали передачу повноважень щодо їх організації від райдержадміністрацій до територіальних громад. Так, наразі договори про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом укладено Полтавською, Кременчуцькою та Миргородською райдержадміністраціями на обслуговування 143 приміських маршрутів, які діють до закінчення строку дії таких договорів. Після цього організація перевезень на 122 приміських автобусних маршрутах перейде до територіальних громад.

За словами Тетяни Костенко, станом на 1 січня в області на обліку перебувають понад 367 тисяч осіб, які мають право на пільговий проїзд на автобусних маршрутах загального користування, або 27% від загальної чисельності населення області.

В області з 2016 року діє програма щодо компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян автобусних маршрутах протяжність яких перевищує 50 км. Нею визначені певні пільгові категорії громадян, які мають право на одержання такої компенсації за рахунок обласного бюджету. Минулого року проведено понад 4 тисячі компенсаційних виплат пільговикам на суму 1,95 млн грн. А у касах автостанцій пільговикам було продано понад 45 тисяч квитків на суму 3,2 млн грн, тобто їх перевезення здійснювалось за рахунок власних коштів автомобільних перевізників.

З метою забезпечення габаритно-вагового контролю за рухом вантажного транспорту на дорогах державного значення в області встановлено 4 системи зважування автомобілів у русі. З них 2 системи WiM встановлені на дорозі М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро – Кобеляки – Решетилівка.

Також в області в рамках проєкту «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області» створено моніторинговий центр, встановлено 2 відеопанелі для Полтавської облдержадміністрації та обласної ради та встановлено 42 вузли відеоспостереження: 51 камера з функцією розпізнавання номерних знаків, кольору і марки автомобіля та 68 оглядових 5-мегапіксельних камер.

Тетяна Костенко розповіла про плани управління на 2022 рік. Серед них облаштування «безпечних пішохідних переходів» та зупинок громадського транспорту, розміщення на дорогах загального користування пунктів автоматичного зважування автомобілів в русі, проведення просвітницьких заходів щодо дотримання безпеки дорожнього руху. Планується також проведення реконструкція аеродромного комплексу аеропорту «Полтава» та його огорожі.