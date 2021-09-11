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Кременчук, Полтавщина

У потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу «підлікували» пластирем

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 495

 

Коментатори припустили, що так прикрутити лампу могли пасажири, причому не від хорошого життя

Проблему із неприкрученою лампочкою оригінально вирішили у потязі №150 сполученням «Івано-Франківськ – Полтава» – її приліпили до стелі медичним пластирем. Світлинами на своїй сторінці у Facebook поділилася Дарія Мазур.

«Міша сьогодні їхав зі Львова 150 потягом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою... медичного пластира. Видно хтось там в «Укрзалізниці» має золоті руки (правда зо сраки), мислить out of the box і воопше мамина гордість», – розповіла жінка про пригоди у потязі.

Коментатори припустили, що так прикрутити лампу могли пасажири, причому не від хорошого життя.

«Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо поїздки, а саме: маршрут, номер вагону, номер місця та дату відправлення в особисті повідомлення, аби ми могли надати Вам зворотний зв'язок після вирішення ситуації», – звернулися до авторки допису представники УЗ.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця вагон
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