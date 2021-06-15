У гольовій перестрілці «Кремінь-АТО» переміг арбітрів й здійняв кубок шани та пам'яті ⠀

У Кременчуці цими вихідними відбувся незвичний футбольний поєдинок між київськими арбітрами та командою «Кремінь-АТО». У неділю, 13 червня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся традиційний футбольний матч - Кубок шани та пам'яті футбольних арбітрів.
Колегія футбольних арбітрів Києва щорічно проводить матч пам'яті арбітрів й кожного разу обирають нову область. До цього матчі проводили у Києві, Одесі, Житомирі та на Закарпатті. До міста прибули судді, які обслуговують матчі Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліг.
Київські арбітри не лише грали, а й обслуговували матч. Керівник делегації Олександр Шамич розповів, що у день старту збірної України їх товариський матч проходить під гаслом «Героям Слава!».
Матч дійсно вийшов бойовим та дружнім. Першим рахунок відкрили кременчужани, а вже за кілька хвилин «Кремінь-АТО» подвоїв перевагу. До перерви арбітри скоротили відставання, навіть призначили пенальті у власні ворота. Проте наші хлопці не змогли пробити голкіпера команди арбітрів. Після перерви команди обмінялися галами. У підсумку «Кремінь-АТО» переміг київських арбітрів й здійняв кубок шани та пам'яті футбольних арбітрів над стадіоном «Кремінь-Арена».
Цікаво, що на кубку буде викарбувана пам’ятна табличка з позначкою, що Кременчук також прийняв пам’ятний матч.
Колегії футбольних арбітрів та інспекторів м. Києва понад 100 років. Вона була створена у 1913 році - раніше ніж у Москві та Санкт-Петербурзі. Про історію суддівства було написано кілька книг, які презентували кременчуцькій команді. До речі, одним з авторів збірки книг став керівник делегації Олександр Шамич. Він подякував кременчуцькій команді за гостинний прийом та цікавий поєдинок. Символічно, що у такий день зіграли проти ветеранів російсько-української війни під гаслом «Героям Слава»!
1. Шамич Олександр – керівник делегації
2. Клименко Тарас – керівник делегації
3. Новохатній Володимир – головний тренер
4. Зоренко Юрій – начальник команди
5. Скобля Віталій – гравець
6. Михайлюк Артем – гравець
7. Заброда Клим – гравець
8. Дорош Владислав – гравець
9. Старча Сергій – гравець
10. Лапицький Станіслав – гравець
11. Кузьменко Микола – гравець (1 тайм – асистент)
12. Алавук Володимир – гравець
13. Лікаренко Андрій – гравець
14. Бородавка Олексій – гравець (1 тайм – арбітр)
15. Бондарчук Ігор – гравець (2 тайм – арбітр)
16. Парасунько Олег – гравець
17. Якунь Олег – гравець (1 тайм – асистент)
18. Медяник Микола – гравець (2 тайм – асистент)
19. Слюсар Євген – гравець
20. Гординський Артем – гравець
21. Гаркуша Олексій – гравець
22. Кузнецов Олексій – гравець (2 тайм – асистент)
23. Голік Артем – гравець
24. Коннов Станіслав – гравець
25. Коновалом Микита – гравець
26. Хруль Денис – гравець
27. Дорошенко Володимир – гравець
28. Дубровець Павло – гравець
29. Римчук Андрій – гравець
30. Мосійчук Роман – гравець
31. Оруджев Герай - гравець
32. Парадніков Віктор – гравець
33. Коваленко Геннадій - гравець