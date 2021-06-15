У гольовій перестрілці «Кремінь-АТО» переміг арбітрів й здійняв кубок шани та пам'яті ⠀

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Матч відбувся за кілька годин до старту збірної України на Євро-2020













































































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці цими вихідними відбувся незвичний футбольний поєдинок між київськими арбітрами та командою «Кремінь-АТО». У неділю, 13 червня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся традиційний футбольний матч - Кубок шани та пам'яті футбольних арбітрів.

Колегія футбольних арбітрів Києва щорічно проводить матч пам'яті арбітрів й кожного разу обирають нову область. До цього матчі проводили у Києві, Одесі, Житомирі та на Закарпатті. До міста прибули судді, які обслуговують матчі Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліг.

Київські арбітри не лише грали, а й обслуговували матч. Керівник делегації Олександр Шамич розповів, що у день старту збірної України їх товариський матч проходить під гаслом «Героям Слава!».

Матч дійсно вийшов бойовим та дружнім. Першим рахунок відкрили кременчужани, а вже за кілька хвилин «Кремінь-АТО» подвоїв перевагу. До перерви арбітри скоротили відставання, навіть призначили пенальті у власні ворота. Проте наші хлопці не змогли пробити голкіпера команди арбітрів. Після перерви команди обмінялися галами. У підсумку «Кремінь-АТО» переміг київських арбітрів й здійняв кубок шани та пам'яті футбольних арбітрів над стадіоном «Кремінь-Арена».

Цікаво, що на кубку буде викарбувана пам’ятна табличка з позначкою, що Кременчук також прийняв пам’ятний матч.

Колегії футбольних арбітрів та інспекторів м. Києва понад 100 років. Вона була створена у 1913 році - раніше ніж у Москві та Санкт-Петербурзі. Про історію суддівства було написано кілька книг, які презентували кременчуцькій команді. До речі, одним з авторів збірки книг став керівник делегації Олександр Шамич. Він подякував кременчуцькій команді за гостинний прийом та цікавий поєдинок. Символічно, що у такий день зіграли проти ветеранів російсько-української війни під гаслом «Героям Слава»!

Список делегації Федерації футболу Києва для участі у товариському матчі у Кременчуці:

1. Шамич Олександр – керівник делегації

2. Клименко Тарас – керівник делегації

3. Новохатній Володимир – головний тренер

4. Зоренко Юрій – начальник команди

5. Скобля Віталій – гравець

6. Михайлюк Артем – гравець

7. Заброда Клим – гравець

8. Дорош Владислав – гравець

9. Старча Сергій – гравець

10. Лапицький Станіслав – гравець

11. Кузьменко Микола – гравець (1 тайм – асистент)

12. Алавук Володимир – гравець

13. Лікаренко Андрій – гравець

14. Бородавка Олексій – гравець (1 тайм – арбітр)

15. Бондарчук Ігор – гравець (2 тайм – арбітр)

16. Парасунько Олег – гравець

17. Якунь Олег – гравець (1 тайм – асистент)

18. Медяник Микола – гравець (2 тайм – асистент)

19. Слюсар Євген – гравець

20. Гординський Артем – гравець

21. Гаркуша Олексій – гравець

22. Кузнецов Олексій – гравець (2 тайм – асистент)

23. Голік Артем – гравець

24. Коннов Станіслав – гравець

25. Коновалом Микита – гравець

26. Хруль Денис – гравець

27. Дорошенко Володимир – гравець

28. Дубровець Павло – гравець

29. Римчук Андрій – гравець

30. Мосійчук Роман – гравець

31. Оруджев Герай - гравець

32. Парадніков Віктор – гравець

33. Коваленко Геннадій - гравець