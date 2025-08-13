На Полтавщині в умовах війни продовжує розвиватися система інклюзивної освіти — Чубенко

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 61

Упродовж останній років зросла кількість учнів інклюзивних класів, асистентів вчителів та учнів, а також педагогічного патронажу

За роки повномасштабної війни на Полтавщині продовжує розвиватися система інклюзивної освіти. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

Так, за його словами, у 2025 році кількість асистентів учителів в інклюзивних класах становить 1573 особи, що на 47,4% більше, ніж у 2022 році.

Зростає і кількість асистентів дитини: з 9 у 2022 році до 30 у 2025-му (утричі більше). Підготовку таких фахівців проводять Полтавська академія неперервної освіти та обласний центр соціальних служб.

Освіту за формою педагогічного патронажу нині отримує 571 учень, що на 51,9% більше, ніж три роки тому.

В інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти навчається 2434 учні — це на 54,8% більше, ніж у 2022 році. У дитсадках — 647 вихованців з особливими освітніми потребами (на 302 дитини більше).

— Ми навпаки розширюємо можливості доступу до якісної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, щоб кожна дитина могла реалізувати свій потенціал у безпечному, безбар’єрному середовищі, — наголосив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Нагадаємо, кілька років тому в області проводили конкурс на кращий інклюзивний заклад освіти.