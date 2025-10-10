У Кременчуці розшукали двох підлітків, які зникли з педіатричного центру

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 84

Хлопці вже не вперше зникають — востаннє їх бачили 10 жовтня ввечері

10 жовтня близько 17.45 з відділення педіатричного центру у Кременчуці зникли двоє неповнолітніх. Вони самовільно залишили заклад і досі не повернулися. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

Скворцов Володимир Ігорович, 30.03.2011 р.н.

Зріст — відповідно до віку

Тілобудова — середня

Волосся — темне

Був одягнений у темну куртку з капюшоном і темно-зелені штани

Голощапов Максим Володимирович, 20.09.2010 р.н.

Волосся — темно-русяве

Має давні порізи на передпліччі

Був одягнений у темну куртку з капюшоном і темні штани.

Відомо, що обох підлітків раніше вже розшукували.

Якщо вам відомо щось про місце перебування хлопців, повідомте за номером: 098 739 26 30, або зверніться до поліції будь-яким зручним способом.

Доповнено:

Хлопців знайшли, з ними все добре.