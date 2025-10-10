У Кременчуці розшукали двох підлітків, які зникли з педіатричного центру

10 жовтня близько 17.45 з відділення педіатричного центру у Кременчуці зникли двоє неповнолітніх. Вони самовільно залишили заклад і досі не повернулися. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
Скворцов Володимир Ігорович, 30.03.2011 р.н.
Голощапов Максим Володимирович, 20.09.2010 р.н.
Відомо, що обох підлітків раніше вже розшукували.
Якщо вам відомо щось про місце перебування хлопців, повідомте за номером: 098 739 26 30, або зверніться до поліції будь-яким зручним способом.
Хлопців знайшли, з ними все добре.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.