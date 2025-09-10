У Кременчуці розшукують 73-річного чоловіка, який зник із лікарні

Поліція просить допомогти з пошуками
7 вересня близько 16.15 із лікарні на проспекті Полтавському у Кременчуці зник Леонід Іванов, 1952 року народження. Про це повідомили у поліції.
Прикмети зниклого:
Чоловік не мав при собі документів і грошей. Міг попрямувати на дачу в село Ламане, дачний кооператив «Мрія».
Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження кременчуківця, телефонувати за номерами:
+380 98 080 4904 або 102.
