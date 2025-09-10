У Кременчуці розшукують 73-річного чоловіка, який зник із лікарні

Сьогодні, 11:12

7 вересня близько 16.15 із лікарні на проспекті Полтавському у Кременчуці зник Леонід Іванов, 1952 року народження. Про це повідомили у поліції.

Прикмети зниклого:

зріст близько 170 см, середньої тілобудови;

очі сірі;

був одягнений у зелені спортивні штани, сіру футболку та чорні капці.

Чоловік не мав при собі документів і грошей. Міг попрямувати на дачу в село Ламане, дачний кооператив «Мрія».

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження кременчуківця, телефонувати за номерами:

+380 98 080 4904 або 102.