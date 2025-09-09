На Полтавщині розшукували 17-річну дівчину: її знайшли в Києві

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 257

Життю та здоров’ю неповнолітньої нічого не загрожує

У Лубнах рідні повідомили до поліції про зникнення 17-річної дівчини, яка вночі пішла з дому та не повернулася. Це сталося 9 вересня близько 8.00. До пошуків залучили максимальну кількість особового складу райвідділу: оперативників і ювенальних поліцейських.

Як розповів т.в.о. начальника Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко, під час першочергових дій з’ясувалося, що дівчина могла поїхати до Києва. Інформацію передали столичним колегам. Невдовзі її знайшли на одній із вулиць столиці.

За даними поліції, з дівчиною все гаразд, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Наразі ювенальні поліцейські з’ясовують причини та обставини події.