На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 79-річного Василя Перепелицю

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 209

Востаннє чоловіка бачили 18 серпня — він пішов з дому і не повернувся

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 79-річного Василя Перепелицю. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 18 серпня — він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд близько 80 років, худорлявої статури, зріст близько 160 см, волосся коротке світле, очі сірі, на голові має шрам.

На момент зникнення був одягнений у пальто сірого кольору, чорні рукавиці, сині штани, чорну шапку. Взутий у сірі мокасини. Відомо також, що чоловік мав при собі пенсійне посвідчення та записку із номером телефону доньки. Був без телефону.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-47 або до кол-центру поліції за номером 102.

Нагадаємо, у Полтаві поліція розшукує 75-річну Надію Зибіну.