У Лубнах у ДТП травмувалася пасажирка легковика

19 серпня

19 серпня близько 14.20 на проспекті Володимирському у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль ЗАЗ під керуванням 43-річного водія зіткнувся з автомобілем Subaru, яким керував 28-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення 40-річна пасажирка ЗАЗ отримала травми та була доставлена до лікарні.

За фактом аварії поліція готує матеріали для внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Причини й обставини ДТП встановлює слідство.

