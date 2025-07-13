У Кременчуцькому районі розшукують зниклого чоловіка з порушеннями пам’яті

Вчора, 20:25 Переглядів: 288

Геннадій Жуков вийшов з дому 9 липня і не повернувся

Поліція розшукує 71-річного Жукова Геннадія Макаровича, жителя села Дмитрівка Кременчуцького району, який 9 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Про це повідомили у відділі поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.

Особливості:

чоловік має епілепсію, деменцію та цукровий діабет

не розмовляє

раніше вже зникав, востаннє його знаходили на автовокзалі в Кременчуці

мобільного телефону не має, не орієнтується в місцевості.

Прикмети:

зріст близько 165 см, середньої тілобудови

сиве волосся, може бути неголений

був одягнений у синій светр, старі спортивні штани та чорні кросівки.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять звернутись до поліції за номером (097) 900-72-98 або на лінію 102.