У Кременчуцькому районі розшукують зниклого чоловіка з порушеннями пам’яті
Вчора, 20:25
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Геннадій Жуков вийшов з дому 9 липня і не повернувся
Поліція розшукує 71-річного Жукова Геннадія Макаровича, жителя села Дмитрівка Кременчуцького району, який 9 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Про це повідомили у відділі поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.
Особливості:
- чоловік має епілепсію, деменцію та цукровий діабет
- не розмовляє
- раніше вже зникав, востаннє його знаходили на автовокзалі в Кременчуці
- мобільного телефону не має, не орієнтується в місцевості.
Прикмети:
- зріст близько 165 см, середньої тілобудови
- сиве волосся, може бути неголений
- був одягнений у синій светр, старі спортивні штани та чорні кросівки.
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, просять звернутись до поліції за номером (097) 900-72-98 або на лінію 102.
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