У Кременчуці розшукують 71-річного Миколу Андрусенка

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 122

Чоловік пішов з дому 9 липня ввечері та досі не повернувся

Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого 71-річного Миколу Андрусенка, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За наявною інформацією, чоловік 9 липня близько 22.00 вийшов із дому на вулиці Івана Приходька та не повернувся. Місце його перебування наразі невідоме.

Прикмети зниклого:

невисокого зросту,

худорлявої статури,

волосся коротке, сиве.

Імовірно, був одягнений у чорні шорти та футболку з синіми вставками, мав із собою чорну сумку через плече.

Поліція не виключає, що чоловік може перебувати на території Кіровоградської області.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Миколи Андрусенка, просять звертатися до поліції за телефонами:

(053) 66 6-02-15, (098) 189-99-44, (097) 465-30-87 або 102.