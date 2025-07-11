У Кременчуці розшукують 71-річного Миколу Андрусенка

Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого 71-річного Миколу Андрусенка, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За наявною інформацією, чоловік 9 липня близько 22.00 вийшов із дому на вулиці Івана Приходька та не повернувся. Місце його перебування наразі невідоме.
Прикмети зниклого:
Імовірно, був одягнений у чорні шорти та футболку з синіми вставками, мав із собою чорну сумку через плече.
Поліція не виключає, що чоловік може перебувати на території Кіровоградської області.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Миколи Андрусенка, просять звертатися до поліції за телефонами:
(053) 66 6-02-15, (098) 189-99-44, (097) 465-30-87 або 102.
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