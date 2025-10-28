У Кременчуцькому районі пролунає технічний вибух

28 жовтня, о 12.00, в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух у кар’єрі з подачею звукових сигналів. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Вказано, що якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати. Громадян прохають зберігати спокій.