Кременчук, Гроші

Кременчук бере новий кредит для погашення старого: міська влада таким чином хоче зекономити на відсотках

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 169

 

Старий кредит брали ще у 2016 році для придбання нових тролейбусів КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Левітана»

У понеділок, 1-го вересня, на засіданні позачергової XХХІ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення міськвиконкому щодо надання місцевих гарантій на отримання нового кредиту для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Левітана» з метою погашення боргових зобов’язань комунального підприємства..

Як пояснив на сесії міський голова Віталій Малецький, це рішення передбачає надання гарантії міської ради для забезпечення виконання боргових зобов’язань підприємства за кредитом, який залучається в АТ «Державний експортний банк України». Це дозволить погасити попередній кредит, отриманий від Європейського банку реконструкції та розвитку ще у 2016 році. Старий кредит був прив’язаний до євро й тому, після курсових коливань, місто втрачало на його обслуговуванні. Новий кредит не матиме курсових ризиків.

За словами посадовців міськвиконкому зменшення відсоткової ставки по кредиту дозволить зекономити близько 200 тисяч євро до кінця терміну виплат за кредитними зобов’язаннями.

Загальна сума кредиту становить понад 3,7 млн євро з терміном погашення – 36 місяців. Відсоткова ставка – до 8% річних. Кредит береться для погашення старого кредиту від 2016 року у сумі 7,6 млн євро, на який Кременчуцька міська рада надавала місцевої гарантії для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».

Тоді місто брало участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту, який передбачав придбання 20 нових тролейбусів.

Нагадаємо, 28 серпня ми повідомляли, що на засіданні міськвиконкому було ухвалене рішення, що Кременчуцька міськрада залучає новий кредит під місцеву гарантію для погашення старого кредиту. Як тоді роз'яснив перший заступник голови Кременчуцької міськради Володимир Пелипенко, кредит планують брати під менший відсоток, і таким чином хочуть зекономлять частину бюджетних коштів на відсоткових ставках.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада кредит КТУ сесія
Вверх