У Кременчуці частина мешканців залишилася без води через аварію на насосній станції

14 серпня у Кременчуці через аварійну ситуацію на насосній станції тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес. Про це повідомила пресслужба мерії.

Без води залишилися жителі:

бульвару Автокразівський (будинки № 7–83);

проспекту Свободи (№ 14–40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54);

вулиць Героїв Маріуполя, Європейська, Переяславська, Сержанта Мельничука, Нагірна, Підгірна, Піщана, Хорольська, Криворудна;

проїзду Арсенальний;

провулків Бригадирівський, Антіна Кущинського, Кар’єрний, Козачий, Миргородський, Піщаний, Стрілецький, Фабричний;

тупика Козачий.

За інформацією комунальників, роботи з усунення аварії вже тривають. Водопостачання планують відновити до 16.00 сьогодні.

Нагадаємо, що також через планові ремонтні роботи водопостачання немає у частини мешканців Правобережжя.