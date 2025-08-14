У Кременчуці частина мешканців залишилася без води через аварію на насосній станції

14 серпня у Кременчуці через аварійну ситуацію на насосній станції тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес. Про це повідомила пресслужба мерії.
бульвару Автокразівський (будинки № 7–83);
проспекту Свободи (№ 14–40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54);
вулиць Героїв Маріуполя, Європейська, Переяславська, Сержанта Мельничука, Нагірна, Підгірна, Піщана, Хорольська, Криворудна;
проїзду Арсенальний;
провулків Бригадирівський, Антіна Кущинського, Кар’єрний, Козачий, Миргородський, Піщаний, Стрілецький, Фабричний;
тупика Козачий.
За інформацією комунальників, роботи з усунення аварії вже тривають. Водопостачання планують відновити до 16.00 сьогодні.
Нагадаємо, що також через планові ремонтні роботи водопостачання немає у частини мешканців Правобережжя.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.