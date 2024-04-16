Землю з-під стадіону «Кредмаш» у Кременчуці забрали у «Кременя»

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Депутати Кременчуцької міської ради землю з-під стадіону «Кредмаш» передали у користування дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард». Відповідне рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради 10 квітня.

Згідно з прийнятим рішенням, Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард» від МФК «Кремінь» отримала у постійне користування земельну ділянку площею 23 591 кв. м для експлуатації та обслуговування будівель та споруд стадіону, зовнішніх інженерних мереж на вул. Покровській, 26-А (попередня назва — вул. Гагаріна).

Відомості про припинення та набуття права постійного користування мають внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» це не понесе змін до бюджетів МФК «Кремінь» та КДЮСШ «Авангард», адже основні зміни були прийняті у 2021 році.

5 листопада 2021 року рішенням виконкому Кременчуцької міської ради стадіон «Кредмаш» зняли з балансу МФК «Кремінь» й передали на баланс КДЮСШ «Авангард». Разом з інфраструктурою стадіону до комунального закладу «Авангард» перейшли 11 працівників, які обслуговують діяльність стадіону. Фактично безоплатно передали стадіон з одного комунального закладу до іншого. За інформацією ТЪ, це мало допомогти з полегшенням процедури реконструкції стадіону, адже стадіон — це не лише футбольне поле, а й бігові доріжки для занять легкоатлетів. Проте повномасштабний наступ російської федерації вніс свої корективи й питання реконструкції стадіону відклали до перемоги.