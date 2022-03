Британський рок-музикант Стінг заспівав в підтримку України пісню, яка розбиває серця

Вчора, 23:07 Переглядів: 355

Всесвітньо відомий британський рок-музикант Стінг виконав трек Russians зі свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles, який він записав ще у 1985 році. Музикант це зробив, щоб підтримати український народ на 11-й день повномасштабного вторгнення росії (російсько-українська війна триває з 2014 року).

Стінг виконав пісню про росіян і зізнався, що ніколи не зміг би подумати, що пісня стане актуальною майже через 40 років.

- Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля попри загрозу арешту та ув’язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну, - написав у себе на сторінці в Instagram Стінг.