Через додаток «Дія» кременчужани зможуть дати згоду на трансплантацію органів

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В Україні трансплантації органів зроблять безкоштовними: прижиттєву згоду можна буде дати у Дії

Кременчужани зможуть дати добровільну згоду на трансплантацію органів лише одним натиском у додатку «Дія». Відповідний закон напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон, що врегулює питання донорства в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

- Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій, - повідомили у пресцентрі Офісу президента.

Окрім того, документ передбачає, що добір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, а також можливість надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

- Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом, — йдеться у документі.

Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

Закон також уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Як голосували депутати з Кременчука та Полтавщини

Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831). «За» проголосували 305 народних депутатів.

Депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан підтримали закон про трансплантацію.

Як голосували депутати з Полтавщини

Народний депутат Висування Округ Голос Дмитро Нальотов Слуга народу 144 За Андрій Боблях Слуга народу 145 За Юрій Шаповалов самовисуванець, За майбутнє 146 За Олег Кулініч самовисуванець, Довіра 147 За Анастасія Ляшенко Слуга народу 148 Не голосувала Костянтин Касай Слуга народу 149 За Олексій Мовчан Слуга народу 150 За Максим Березін Слуга народу 151 За Олександр Трухін Слуга народу 40 Відсутній Жан Беленюк Слуга народу список За Марина Бардіна Слуга народу список За Ілля Кива ОПЗЖ список Не голосував Суто Мамоян ОПЗЖ список Не голосував Артур Герасимов ЄС список За Ніна Южаніна ЄС список За

У «Дії» з’явиться розділ для заяви про згоду на посмертне донорство

У додатку «Дія» з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Про це у серпні минулого року повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Проте до сьогодні механізм не розроблений.

За словами Ляшка: «з Міністерством цифрової трансформації ми працюємо над розширенням кабінету громадянина в додатку «Дія». Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі».

Водночас, заявив очільник МОЗ, інформація «має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації)».

- Коли ці роботи будуть завершені, ми розпочнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів, - додав міністр.

Також Віктор Ляшко проінформував про вартість трансплантації в Україні.

- У нас конкурентні ціни, однак дешевші, ніж в сусідній Білорусі. Не кажу вже про країни Європи, де першість у черзі надається своїм громадянам.Окрім того, тарифи в Україні дозволяють розвивати і саму медичну сферу – трансплантацію, оскільки в них включені, як було сказано, зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу, – каже Ляшко.

Вартість трансплантації: