1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Здоров'я

Через додаток «Дія» кременчужани зможуть дати згоду на трансплантацію органів

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 355

 

В Україні трансплантації органів зроблять безкоштовними: прижиттєву згоду можна буде дати у Дії

Кременчужани зможуть дати добровільну згоду на трансплантацію органів лише одним натиском у додатку «Дія». Відповідний закон напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон, що врегулює питання донорства в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

- Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій, - повідомили у пресцентрі Офісу президента.

Окрім того, документ передбачає, що добір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, а також можливість надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

- Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом, — йдеться у документі.

Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

Закон також уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Як голосували депутати з Кременчука та Полтавщини

Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831). «За» проголосували 305 народних депутатів.

Депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан підтримали закон про трансплантацію.

Як голосували депутати з Полтавщини

Народний депутат

Висування

Округ

Голос

Дмитро Нальотов

Слуга народу

144

За

Андрій Боблях

Слуга народу

145

За

Юрій Шаповалов

самовисуванець, За майбутнє

146

За

Олег Кулініч

самовисуванець, Довіра

147

За

Анастасія Ляшенко

Слуга народу

148

Не голосувала

Костянтин Касай

Слуга народу

149

За

Олексій Мовчан

Слуга народу

150

За

Максим Березін

Слуга народу

151

За

Олександр Трухін

Слуга народу

40

Відсутній

Жан Беленюк

Слуга народу

список

За

Марина Бардіна

Слуга народу

список

За

Ілля Кива

ОПЗЖ

список

Не голосував

Суто Мамоян

ОПЗЖ

список

Не голосував

Артур Герасимов

ЄС

список

За

Ніна Южаніна

ЄС

список

За

У «Дії» з’явиться розділ для заяви про згоду на посмертне донорство

У додатку «Дія» з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Про це у серпні минулого року повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Проте до сьогодні механізм не розроблений. 

За словами Ляшка: «з Міністерством цифрової трансформації ми працюємо над розширенням кабінету громадянина в додатку «Дія». Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі».

Водночас, заявив очільник МОЗ, інформація «має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації)».

- Коли ці роботи будуть завершені, ми розпочнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів, - додав міністр.

Також Віктор Ляшко проінформував про вартість трансплантації в Україні.

- У нас конкурентні ціни, однак дешевші, ніж в сусідній Білорусі. Не кажу вже про країни Європи, де першість у черзі надається своїм громадянам.Окрім того, тарифи в Україні дозволяють розвивати і саму медичну сферу – трансплантацію, оскільки в них включені, як було сказано, зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу, – каже Ляшко.

Вартість трансплантації:

  • трансплантація печінки від живого донора – 1 579 165 грн (у 2020 році – 971 169 грн);
  • трансплантація печінки від померлого донора – 1 428 734 грн (у 2020-му – 929 125 грн);
  • трансплантація нирки від померлого донора – 801 071 грн (торік – 397 884 грн);
  • трансплантація нирки від живого донора – 788 314 грн (торік – 357 359 грн);
  • трансплантація кісткового мозку від неродинного донора – 2 484 470 грн (2020-ий – 1 360 141, 36 грн);
  • траплантація кісткового мозку від родинного донора – 1 874 969,08 грн (2020-ий – 1 360 141,36 грн).
0
Автор: Альона Душенко
Теги: трансплантація орган Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх