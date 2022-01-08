Через додаток «Дія» кременчужани зможуть дати згоду на трансплантацію органів

Кременчужани зможуть дати добровільну згоду на трансплантацію органів лише одним натиском у додатку «Дія». Відповідний закон напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.
Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.
Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.
Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.
Окрім того, документ передбачає, що добір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, а також можливість надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.
Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.
Закон також уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.
Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831). «За» проголосували 305 народних депутатів.
Депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан підтримали закон про трансплантацію.
Як голосували депутати з Полтавщини
|
Народний депутат
|
Висування
|
Округ
|
Голос
|
Дмитро Нальотов
|
Слуга народу
|
144
|
За
|
Андрій Боблях
|
Слуга народу
|
145
|
За
|
Юрій Шаповалов
|
самовисуванець, За майбутнє
|
146
|
За
|
Олег Кулініч
|
самовисуванець, Довіра
|
147
|
За
|
Анастасія Ляшенко
|
Слуга народу
|
148
|
Не голосувала
|
Костянтин Касай
|
Слуга народу
|
149
|
За
|
Олексій Мовчан
|
Слуга народу
|
150
|
За
|
Максим Березін
|
Слуга народу
|
151
|
За
|
Олександр Трухін
|
Слуга народу
|
40
|
Відсутній
|
Жан Беленюк
|
Слуга народу
|
список
|
За
|
Марина Бардіна
|
Слуга народу
|
список
|
За
|
Ілля Кива
|
ОПЗЖ
|
список
|
Не голосував
|
Суто Мамоян
|
ОПЗЖ
|
список
|
Не голосував
|
Артур Герасимов
|
ЄС
|
список
|
За
|
Ніна Южаніна
|
ЄС
|
список
|
За
У додатку «Дія» з’явиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Про це у серпні минулого року повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Проте до сьогодні механізм не розроблений.
За словами Ляшка: «з Міністерством цифрової трансформації ми працюємо над розширенням кабінету громадянина в додатку «Дія». Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі».
Водночас, заявив очільник МОЗ, інформація «має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації)».
Також Віктор Ляшко проінформував про вартість трансплантації в Україні.
Вартість трансплантації: