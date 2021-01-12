Досить: як включитися в роботу після новорічних свят

Новий рік - стрес для організму. Багато їжі, алкоголю та вихідних розслаблять будь-кого. Але, відверто, для українців стрес - кілька останніх тижнів. Два Різдва, два Нових роки, і на завершення - пірнання в ополонку виснажать і фізично, і морально. Але вже зараз відмазок немає, свята нарешті минули, - час входити у нормальний режим і почати нарешті повноцінно працювати
Психологи навіть термін придумали - післясвяткова депресія. І від неї страждає половина населення планети. Не варто намагатися позбутися депресії швидко, розтягніть це на кілька днів, щоб не піддавати організм черговому стресові.
З настанням нового року ми пов'язуємо безліч надій. Здається, що життя чарівним чином зміниться. Але після усіх розваг за вікном все та ж сірість, на роботі похмурі обличчя, а життя - таке ж.
Щоб перші робочі дні не принесли негативних емоцій, а повернення в офіс було менш травматичним, варто дотримуватися кількох правил.
Знайдіть свій шлях: якщо ви ще не знаєте, який він, то створіть його. На користь цього вказує і дослідження, в якому помітили, що коли робітники колл-центру дізналися про те, що студенти отримали користь від пожертвувань університету саме завдяки їхній роботі, вони почали працювати набагато краще. Тому коли ви знатимете свою ціль і те, що її здійснення матиме корисний вплив, ваша мотивація стане більшою.
Дмитро Сейнов, психолог, президент психологічного центру - виділяє три принципи мотивації. Ще один пункт додав до списку Ілля Шабшін.
Найкраща мотивація — її відсутність, коли ви просто звикли робити щось і виконуєте це автоматично. Наприклад, якщо вам потрібно навчатися, візьміть собі за звичку сідати за підручники кожен день на певну кількість годин. Дотримуйтеся свого розкладу неухильно і згодом вам не знадобляться для цього додаткові зусилля. Таким чином, вам не потрібно кожного разу збиратися для того, щоб позайматися. Ви будете робити це навіть не задумуючись.
Маючи такий план чи мапу для досягнення цілі, набагато легше чогось досягнути.
Варто вписувати такі кроки, які реально зробити протягом 15-60 хвилин. Адже 15 хвилин щодня знайти не так складно, чи не так?
Таке щомісячне визначення подальших кроків є дороговказом до цілі.
Хваліть себе за успіхи в проходженні кроків та намагайтеся визначити причини невдач. Все це дасть вам безцінні знання про себе, свої потреби, мотиви та бажання.
Після новорічних свят працездатність та мислення майже у всіх знаходяться у стані загальмованості. За таких умов важно бути максимально сконцентрованим.
Не бійтеся помилитись. Пробачте собі та колегам невеликі помилки у процесі адаптування до робочих моментів.
У період трудової адаптації важливо підтримувати свій змучений святами організм, а також піклуватися про психологічне здоров’я. Не перевантажуйте себе жирною та калорійною їжею. Радимо вживати продукти, у складі яких знаходиться серотонін – гормон радості: курку, морепродукти, горіхи та сири, а надто - чорний шоколад. Також варто тимчасово переглянути кількість вживання міцної кави, чаю та голосної музики у навушниках. Час перебування у соціальних мережах теж потрібно дозувати, так зекономите дорогоцінний ресурс сили.
Також велике значення має настрій: роботу після свят або вихідних потрібно сприймати не як щось обтяжливе, а як справу, що приносить, якщо не задоволення, то, у крайньому випадку, гроші.
Поставте перед собою завдання - чого ви хочете від своєї роботи - і починайте її реалізовувати з першого дня. Чітко позначена мрія чи конкретна мета змусять «прокинутися» робочому ентузіазму навіть після дуже бурхливого святкового марафону.
За матеріалами: zak.depo.ua, thepoint.rabota.ua, bakertilly.ua, life.pravda.com.ua.