Досить: як включитися в роботу після новорічних свят

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 418

Новий рік - стрес для організму. Багато їжі, алкоголю та вихідних розслаблять будь-кого. Але, відверто, для українців стрес - кілька останніх тижнів. Два Різдва, два Нових роки, і на завершення - пірнання в ополонку виснажать і фізично, і морально. Але вже зараз відмазок немає, свята нарешті минули, - час входити у нормальний режим і почати нарешті повноцінно працювати

Психологи навіть термін придумали - післясвяткова депресія. І від неї страждає половина населення планети. Не варто намагатися позбутися депресії швидко, розтягніть це на кілька днів, щоб не піддавати організм черговому стресові.





З настанням нового року ми пов'язуємо безліч надій. Здається, що життя чарівним чином зміниться. Але після усіх розваг за вікном все та ж сірість, на роботі похмурі обличчя, а життя - таке ж.





Щоб перші робочі дні не принесли негативних емоцій, а повернення в офіс було менш травматичним, варто дотримуватися кількох правил.









Визначтеся зі своєю метою





Знайдіть свій шлях: якщо ви ще не знаєте, який він, то створіть його. На користь цього вказує і дослідження, в якому помітили , що коли робітники колл-центру дізналися про те, що студенти отримали користь від пожертвувань університету саме завдяки їхній роботі, вони почали працювати набагато краще. Тому коли ви знатимете свою ціль і те, що її здійснення матиме корисний вплив, ваша мотивація стане більшою.













Зловіть мотивацію









Дмитро Сейнов, психолог, президент психологічного центру - виділяє три принципи мотивації. Ще один пункт додав до списку Ілля Шабшін.





Ось що, на думку психологів, змушує нас працювати:

Інтерес

Колектив

Гроші

Прагнення до саморозвитку.





Перетворіть бажання на звички





Найкраща мотивація — її відсутність, коли ви просто звикли робити щось і виконуєте це автоматично. Наприклад, якщо вам потрібно навчатися, візьміть собі за звичку сідати за підручники кожен день на певну кількість годин. Дотримуйтеся свого розкладу неухильно і згодом вам не знадобляться для цього додаткові зусилля. Таким чином, вам не потрібно кожного разу збиратися для того, щоб позайматися. Ви будете робити це навіть не задумуючись.









Складіть план дій-кроків на найближчий місяць





Маючи такий план чи мапу для досягнення цілі, набагато легше чогось досягнути.



Варто вписувати такі кроки, які реально зробити протягом 15-60 хвилин. Адже 15 хвилин щодня знайти не так складно, чи не так?

Таке щомісячне визначення подальших кроків є дороговказом до цілі.



Хваліть себе за успіхи в проходженні кроків та намагайтеся визначити причини невдач. Все це дасть вам безцінні знання про себе, свої потреби, мотиви та бажання.









«Ні!» - страху!





Після новорічних свят працездатність та мислення майже у всіх знаходяться у стані загальмованості. За таких умов важно бути максимально сконцентрованим.





Не бійтеся помилитись. Пробачте собі та колегам невеликі помилки у процесі адаптування до робочих моментів.









Не забувайте піклуватися про себе





У період трудової адаптації важливо підтримувати свій змучений святами організм, а також піклуватися про психологічне здоров’я. Не перевантажуйте себе жирною та калорійною їжею. Радимо вживати продукти, у складі яких знаходиться серотонін – гормон радості: курку, морепродукти, горіхи та сири, а надто - чорний шоколад. Також варто тимчасово переглянути кількість вживання міцної кави, чаю та голосної музики у навушниках. Час перебування у соціальних мережах теж потрібно дозувати, так зекономите дорогоцінний ресурс сили.









Робочий настрій обов‘язково до всіх повернеться





Також велике значення має настрій: роботу після свят або вихідних потрібно сприймати не як щось обтяжливе, а як справу, що приносить, якщо не задоволення, то, у крайньому випадку, гроші.



Поставте перед собою завдання - чого ви хочете від своєї роботи - і починайте її реалізовувати з першого дня. Чітко позначена мрія чи конкретна мета змусять «прокинутися» робочому ентузіазму навіть після дуже бурхливого святкового марафону.





За матеріалами: zak.depo.ua , thepoint.rabota.ua , bakertilly.ua , life.pravda.com.ua .