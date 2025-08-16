Космічна біологія, злочини та мізки: що кременчужанам почитати на вихідних

Космічний біолог Гіль, за плечима якого чимало військових операцій переживає не найкращі часи: безробіття, сім’я на межі розлучення, безгрошів’я, ще й висока ймовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть – це чи не найкращий фінал. І ось неочікуванно з’являється пропозиція роботи, яка, здавалося б, вирішує усі проблеми одночасно: наукова експедиція на далеку планету. Хороші гроші, медична страховка, мінімальні ризики. Чи виявиться рішення летіти правильним? І чи такі вже мінімальні ризики на далекій і химерній планеті Іш-Чель?

Ольга Саліпа «Будинок на Аптекарській» У Хмельницькому за дивних обставин помирає антиквар. Його донька, яка багато років, яка багато років не бачила батька, мимоволі опиняється у вирі кримінальних подій: викрадення людей, обшуки у батьковій квартирі й магазині, навіть вбивства. Усі ниточки злочинів ведуть до старого будинку аптекаря Деревоєда, що жив у місті понад століття тому.

Багато років стіни цього будинку приховують таємницю, яка колись змінила хід історії. А той, хто її розгадає, володітиме світом. Проскурівський істеблішмент, масони влади, що змінювали одна одну, вбивства євреїв, поляків-націоналістів, відомі історичні постаті.