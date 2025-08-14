Після пожежі підприємство у Глобиному працює у штатному режимі

Після пожежі на цукрозаводі, що сталася у вівторок, 12 серпня, підприємство продовжує працювати у штатному режимі. Про це повідомили у пресслужбі агропромхолдингу «Астрата-Київ».

У компанії зазначають, що загорілася частина старої галереї жомовидалення під час проведення планових ремонтних робіт, які виконувала підрядна організація.

Вогонь локалізували та ліквідували надзвичайники, вони ж і встановлюють причини займання та проводять необхідні експертизи.

Відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а підприємство продовжує працювати у штатному режимі та готуватися до виробничого сезону відповідно до плану.

Нагадаємо, внаслідок пожежі вогонь знищив транспортну галерею площею 300 м². Гасили пожежу підрозділи 6-го та 8-го державних пожежно-рятувальних постів і Глобинської місцевої пожежної охорони. Загалом працювали три автоцистерни та дев’ятеро вогнеборців.