Надзвичайні новини

На Кременчуччині судили чоловіка за сексуальне насильство щодо племінниці та виготовлення і зберігання дитячого порно

Сьогодні, 16:42

 

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю

На Кременчуччині 34-річного чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві щодо малолтіньої племінниці та виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

На суді прокурори довели, що насильницькі дії сексуального характеру щодо дівчинки чоловік вчинив торік улітку. При цьому свої дії він знімав на мобільний телефон. Також правоохоронці виявили, що обвинувачений завантажив з інтернету та зберігав у телефоні файли з дитячою порнографією.

Свою вину у скоєному чоловік визнав. Суд призначив йому покарання строком на 9 років і 10 місяців ув'язнення, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей, строком на 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що жительку Горішніх Плавнів підозрюють у сексуальному насильстві щодо своєї доньки.

Автор: Яна Гудзь
Теги: сексуальне насильство порнографія прокуратура суд вирок суду
