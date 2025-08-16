У Кременчуці вночі горів легковик: пожежу ліквідували рятувальники

15 серпня близько 2.50 у Кременчуці, на вулиці Червона Гірка в Автозаводському районі, сталася пожежа легкового автомобіля. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок займання знищені: панель приладів, салон, електропроводка, лобове скло, вікна, решітка радіатора та одна фара. Пошкоджені лакофарбове покриття та бампер.
Рятувальники 16-ї пожежно-рятувальної частини оперативно загасили полум’я та запобігли повному знищенню машини й поширенню вогню на інший автомобіль, що стояв поруч.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що 11 серпня авто згоріло у селі Тукали.
