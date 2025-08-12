У Кременчуці рятувальники зняли кота з дерева в Міському Саду

12 серпня у Міському Саду Кременчука рятувальники допомогли коту, який забрався високо на дерево і не міг злізти сам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
На виклик виїхали бійці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою драбини вони обережно зняли тварину та спустили на землю.
Кіт не постраждав.
Нагадаємо, що напередодні у Градизьку рятувальники дістали собаку з льоху.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.