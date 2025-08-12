У Кременчуці рятувальники зняли кота з дерева в Міському Саду

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 183

12 серпня у Міському Саду Кременчука рятувальники допомогли коту, який забрався високо на дерево і не міг злізти сам. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На виклик виїхали бійці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою драбини вони обережно зняли тварину та спустили на землю.

Кіт не постраждав.