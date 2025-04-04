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Рік умовно отримав військовозобов'язаний за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 139

 

Чоловік отримав повістку на проходження військової служби, проте без поважної причини не з'явився до військової частини

На Полтавщині судили військовозобов'язаного чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 1 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений перебував на військовому обліку. 10 січня 2025 року він отримав повістку, згідно з якою 13 січня о 07.00 мав з'явитися у вказане місце для подальшої відправки у військову частину для проходження військової служби. Проте у зазначену дату та час чоловік до військової частини не з'явився та про причину своєї неявки не повідомив.

Нас суді обвинувачений свою провину визнав та підтвердив обставини, чому він не з'явився до призначеного місця на службу. У скоєному він розкаявся щиро. Також він надав суду квитанцію про добровільний грошовий внесок на користь Збройних сил України.

Обтяжувальних обставин під час винесення вироку суд не встановив. Тож призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, проте звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який вважав себе єдиним годувальником в родині. Йому призначили 3 роки позбавлення волі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: nikopol.nikopolnews.net
Теги: суд вирок суду судова справа ухилення від мобілізації
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