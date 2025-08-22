ГО "Захист держави"
Топ новина, Споживач

Ціни, порожні ряди і «свої» кавуни: чим торгують на кременчуцькому ринку в серпні

Сьогодні, 10:01

 

На центральному ринку Кременчука в серпні — широкий вибір продуктів, але продавці скаржаться: покупців менше, ніж зазвичай. Ціни — як для літа — кусаються, особливо на м’ясо та молочку. А от овочів і фруктів вистачає, щоправда, на консервацію виходить недешево
«Базар вже не той. Дивіться самі — п’ятниця, а ряди майже пусті. А що ж тоді у вівторок чи середу?» — ділиться продавчиня молочної продукції.
«Люди все рідше ходять на ринок. Молодь взагалі переважно у супермаркетах — швидко, без торгу, все звично. А тут і товар домашній, і ціна людська, але нема того потоку покупців, що був раніше».
Фото: Леся Лазоренко

Молочні продукти:

  • Молоко — 35–40 грн/л
  • Пряжене молоко — 60 грн/л
  • Сметана — 160–180 грн/л (залежно від жирності)
  • Вершки — 400 грн/л
  • Масло домашнє:
    зі сметани — 450 грн/кг
    з вершків — 500 грн/кг
  • Сир — 140–180 грн/кг
  • Сироватка — 5–10 грн/л

М’ясо: ціни зросли

«Люди ще підходять, питають, але беруть менше. Ціни ж і на м'ясо, і на сало виросли, хоча вибір є», — кажуть у м’ясних рядах.

 

  • Сало — 350 грн/кг
  • Свинина (м’якоть) — 280 грн/кг
  • Ребра — 220 грн/кг
  • Ошийок — 350–380 грн/кг

Овочі та фрукти: асортимент широкий, ціни високі

Овочів чимало, особливо сезонних — перець, помідори, баклажани. Але, як зазначають покупці, «на закрутки виходить дорого».

 

  • Помідори — 30-55 грн/кг
  • Перець — 25-65 грн/кг
  • Огірок — 50 грн/кг
  • Баклажан — 25 грн/кг
  • Кабачок — 20 грн/кг
  • Морква — 30 грн/кг
  • Капуста — 20-25 грн/кг
  • Часник — 150 грн/кг
  • Картопля — 20 грн/кг
  • Кукурудза — 4-10 грн/шт
  • Лохина — 210 грн/кг
  • Сливи — 50 грн/кг
  • Яблука — 40-50 грн/кг
  • Виноград — 150–160 грн/кг

 

«Бачите, винограду багато — синій, білий, рожевий. І все місцеве», — каже продавець.

Баштан — з Полтавщини, а не з Херсона

На запитання, звідки кавуни й дині, продавець з усмішкою відповідає:

«Та які Херсонські? Я вже 20 років на базарі, все наше — кавуни з Глобинського району, дині з Семенівського. У нас добрий чорнозем, росте не гірше, ніж на півдні. Просто звикли казати «херсонський кавун», от продавці й підхоплюють».
  • Кавуни — 20–30 грн/кг
  • Дині — 50 грн/кг

 

Яйця: домашній продукт за відповідну ціну

  • Домашні яйця — 70 грн/кг

На кременчуцькому ринку є з чого вибрати — від домашнього масла до винограду з сусіднього району. Але продавці занепокоєні: покупців меншає, а традиція «йти на базар у п’ятницю» поступово відмирає.


Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко
Теги: ціни Центральний ринок овочі ягоди фрукти молоко
