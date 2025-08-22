Ціни, порожні ряди і «свої» кавуни: чим торгують на кременчуцькому ринку в серпні

На центральному ринку Кременчука в серпні — широкий вибір продуктів, але продавці скаржаться: покупців менше, ніж зазвичай. Ціни — як для літа — кусаються, особливо на м’ясо та молочку. А от овочів і фруктів вистачає, щоправда, на консервацію виходить недешево

«Базар вже не той. Дивіться самі — п’ятниця, а ряди майже пусті. А що ж тоді у вівторок чи середу?» — ділиться продавчиня молочної продукції.

«Люди все рідше ходять на ринок. Молодь взагалі переважно у супермаркетах — швидко, без торгу, все звично. А тут і товар домашній, і ціна людська, але нема того потоку покупців, що був раніше».

















































































Фото: Леся Лазоренко