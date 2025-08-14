Робота над укриттям у Кременчуцькій гімназії № 3 триває — Малецький

Упродовж попереднього навчального року кількість учнів у гімназії зменшилася майже на чверть, оскільки заклад освіти не має свого укриття: навчання відбувається у дві зміни, а користується заклад укриттям сусіднього садочка

Робота над підготовкою до облаштування укриття у Кременчуцькій гімназії №3 триває. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Віталій Малецький.

— Проєктант Олександр Яцина займається проєктуванням укриття у гімназії. Питання поступово, але вирішується, — зазначив мер.

Нагадаємо, тривалий час для облаштування укриття у гімназії не могли знайти підрядника. Це було пов'язано зі складністю робіт, оскільки потрібно повністю робити гідроізоляцію через високий рівень вод. За ті гроші, які пропонувало місто, підрядники не хотіли братися за такий обсяг робіт.

У минулому навчальному році заклад частково відновив офлайн навчання. Тоді завершилось облаштування укриття у сусідньому дитсадку №77, тож гімназія частково орендувала у них приміщення. Діти тоді навчалися у дві зміни.

Такий же варіант змішаного формату навчання розглядали і на новий навчальний рік. Відомо також, що за минулий рік кількість учнів у гімназії зменшилася майже на чверть — з 340 станом на 1-ше вересня 2024 року до 260 станом на тепер.