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Кременчук, Освіта

Гімназія №3, що на Третьому Занасипі, розпочала навчання дітей у стінах закладу

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

 

Щоправда, поки у змішаному форматі

Кременчуцька гімназія № 3, що на Третьому Занасипі, розпочала навчання дітей у стінах закладу. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради. 

Щоправда, наразі навчатимуться діти у змішаному форматі та у дві зміни. А під час повітряної тривоги користуватимуться укриттям дитячого садка № 77, який розташований поруч

Педагоги провели із дітьми урок безпеки та відпрацювали алгоритм дій у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали дитсадок № 77 та побачили, як там триває ремонт укриття. Тоді ж на зустріч із пресою та депутатами прийшли й батьки учнів та керівництво гімназії № 3, які хвилювалися за долю своїх учнів та теж хотіли користуватися частиною укриття садочка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія №3 навчання змішаний формат укриття
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