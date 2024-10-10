Гімназія №3, що на Третьому Занасипі, розпочала навчання дітей у стінах закладу

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

Кременчуцька гімназія № 3, що на Третьому Занасипі, розпочала навчання дітей у стінах закладу. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Щоправда, наразі навчатимуться діти у змішаному форматі та у дві зміни. А під час повітряної тривоги користуватимуться укриттям дитячого садка № 77, який розташований поруч.

Педагоги провели із дітьми урок безпеки та відпрацювали алгоритм дій у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали дитсадок № 77 та побачили, як там триває ремонт укриття. Тоді ж на зустріч із пресою та депутатами прийшли й батьки учнів та керівництво гімназії № 3, які хвилювалися за долю своїх учнів та теж хотіли користуватися частиною укриття садочка.