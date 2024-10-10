В Україні відбудеться національний тест з медіаграмотності — можна перевірити критичне мислення та отримати подарунок

Учасникам тесту буде необхідно відповісти на 25 запитань та п'яти тематичних блоків, а півсотні з тих, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки
Проєкт із медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та стратегічних комунікацій організовує 17 жовтня національний тест із медіаграмотності.
Зазначається, що тест, який передбачає 25 запитань та п’яти тематичних блоків, можна буде пройти в будь-який зручний час протягом дня 17 жовтня з 8.30 до 23.59 за посиланням.
Після проходження тесту учасникам автоматично покажуть результат, а правильні відповіді буде опубліковано 18 жовтня на сайті «Фільтра».
Пройти тест можна лише один раз. Тест буде відкритий на сайті й після 17 жовтня, але претендувати на призи зможуть лише ті учасники, які пройдуть його саме в цей день.
Подарунки організатори національного тесту надішлють протягом місяця після його проведення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.