В Україні відбудеться національний тест з медіаграмотності — можна перевірити критичне мислення та отримати подарунок

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Учасникам тесту буде необхідно відповісти на 25 запитань та п'яти тематичних блоків, а півсотні з тих, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки

Проєкт із медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та стратегічних комунікацій організовує 17 жовтня національний тест із медіаграмотності.

— Вже третій рік поспіль, напередодні Глобального тижня медіаграмотності, національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та стратегічних комунікацій України разом з партнерами організовує національний тест з медіаграмотності. Перевіряйте, наскільки ви стійкі до маніпуляцій та дезінформації, та вигравайте корисні подарунки! — йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що тест, який передбачає 25 запитань та п’яти тематичних блоків, можна буде пройти в будь-який зручний час протягом дня 17 жовтня з 8.30 до 23.59 за посиланням.

Після проходження тесту учасникам автоматично покажуть результат, а правильні відповіді буде опубліковано 18 жовтня на сайті «Фільтра».

Пройти тест можна лише один раз. Тест буде відкритий на сайті й після 17 жовтня, але претендувати на призи зможуть лише ті учасники, які пройдуть його саме в цей день.

— 50 учасників та учасниць, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найшвидший час, отримають цінні подарунки… Серед призів: подарункові сертифікати на книги у Vivat, портативні зарядки, термокружки, ігри з медіаграмотності та інше, — зазначають організатори тесту.

Подарунки організатори національного тесту надішлють протягом місяця після його проведення.