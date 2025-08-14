Чи підуть учні ліцею №11 із 1 вересня у власне укриття: перспективи від влади

У Кременчуці тривають роботи над облаштуванням модульного укриття у ліцеї № 11. На якому етапі нині знаходиться робота та які перспективи для учнів піти з нового навчального року в ліцей із власним укриттям, розповів міський голова Віталій Малецький.
Нагадаємо, облаштуванням модульного укриття у Кременчуцькому ліцеї № 11 займається компанія «Європабуд». Очікувана вартість робіт — 26 мільйонів 27 тисяч 654 гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.