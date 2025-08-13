Начальник Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби придбав Hyundai Tucson за понад 1,3 млн грн

У день купівлі машини посадовець оформив кредит

Керівник Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Володимир Барчук придбав Hyundai Tucson NX4 PE 2.0 Elegance 6AT 2024 року випуску. Машина коштує 1,3 млн гривень. Про це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені у Єдиному державному реєстрі декларацій за 12 серпня.

Водночас посадовець також оформив кредит у день купівлі машини, 6 серпня. Розмір кредиту становить 724,5 тис. гривень.

Нагадаємо, у липні Державне бюро розслідувань провело обшуки на робочому місці керівниці Держпродспоживслужби Полтавщини Яніни Аранчій.