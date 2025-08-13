Олена Шуляк
В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Начальник Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби придбав Hyundai Tucson за понад 1,3 млн грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 106

У день купівлі машини посадовець оформив кредит

Керівник Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Володимир Барчук придбав Hyundai Tucson NX4 PE 2.0 Elegance 6AT 2024 року випуску. Машина коштує 1,3 млн гривень. Про це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені у Єдиному державному реєстрі декларацій за 12 серпня.

Водночас посадовець також оформив кредит у день купівлі машини, 6 серпня. Розмір кредиту становить 724,5 тис. гривень. 

Нагадаємо, у липні Державне бюро розслідувань провело обшуки на робочому місці керівниці Держпродспоживслужби Полтавщини Яніни Аранчій.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці Держпродспоживслужба не змогла перевірити бізнес дружини мера: на місце викликали поліцію

Тиск на бізнес та чутки про хабар. Що відомо про роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці

0
Автор: Телеграф Фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: Держпродспоживслужба НАЗК декларація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх