Яка ситуація у Кременчуці із захворюваністю на скарлатину

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Перевищення епідпорогу по цій хворобі у місті немає

У Кременчуці ситуація із захворюваністю на скарлатину стабільна, перевищення епідпорогу немає. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа під час засідання виконкому, відповідаючи на запитання ТЪ.

Він поінформував, що за 10 місяців поточного року у Кременчуцькій громаді зареєстрували 8 випадків скарлатини. Упродовж листопада до них додалося ще 5 випадків. У 2022 році у нашому місті зафіксували 11 випадків цієї хвороби.

Нагадаємо, скарлатина – це гостре інфекційне захворювання, яким найчастіше хворіють діти віком від 2 до 10 років. Хвороба передається повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом (через предмети побуту, іграшки).

Для скарлатини характерні симптоми загальної інтоксикації, ангіна та висип на шкірі. Початок хвороби гострий. Тривалість інкубаційного періоду – від декількох годин до 7–12 днів.

Симптоми:

різке підвищення температури тіла до 38,5–40 градусів;

головний і м’язовий біль;

сонливість, загальна слабкість, дратівливість і втома;

біль у горлі, почервоніння, наліт на мигдалинах;

сухість шкіри;

може бути блювання.

Висип на шкірі з’являється на 1–2 день хвороби. Найбільше він сконцентрований на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передній і боковій поверхні шиї, боковій поверхні тулуба, животі. Особливістю шкірних змін під час скарлатини є відсутність висипу біля носа й губ. Блідий носогубний трикутник добре видно на тлі червоних щік і припухлих губ.

Протягом перших трьох днів хвороби на язиці з’являється білий наліт, проте за 4–5 днів він поступово зникає і язик набуває яскраво-малинового кольору з набряклими сосочками.

Лікування скарлатини може проводитися в умовах стаціонару або вдома. Потрібно дотримуватися ліжкового режиму та рекомендацій лікаря. Скарлатину лікують за допомогою антибіотиків, оскільки, якщо вчасно не почати лікування, у дітей можливий розвиток ускладнень. Для полегшення загального стану хворого рекомендуються:

полоскання ротової порожнини, горла;

препарати, які зменшують свербіння у місцях висипань.

Необхідність госпіталізації визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням віку дитини, ступеня тяжкості захворювання, наявності ускладнень.

Раніше ми писали, що на Полтавщині різко зросла кількість хворих на скарлатину.