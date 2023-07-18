Як навчитися жити по-християнськи та для чого померлим зв'язують руки і ноги

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 778

— Як навчитися жити по-християнськи?

Інга

— Достатньо виконувати дві заповіді, до яких Ісус Христос звів увесь моральний закон людства: «Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм; люби ближнього свого, як себе самого» (Євангеліє від Матвія 22 глава, 37-39 вірші).

Якщо аналізувати свої слова та вчинки через призму цих настанов — оце і є християнський спосіб життя.

— Якщо у церкві під час обряду погасла свічка? Кажуть, цю на людину чекає біда. Чи це правда?

Ніна Петрівна

— Неправда. Свічка гасне через те, що людина сама (навмисно чи ненароком) її задмухала, можливо, через протяг (відчинене вікно, двері чи хтось поруч пройшов).

Вірити у те, що це принесе біду — то вірити у забобони. А віру у забобони Церква категорично засуджує.

— Якщо 40-й день припадає на православне свято, наприклад, на 8 січня, то як правильно вчинити в такій ситуації? Чи можна поминати у святковий день? Чи можна замовити поминальну службу у церкві на свято? Чи можна зробити це раніше або пізніше за 40-й день?

Віктор Вікторович

— Панахиду бажано звершувати у 40-й день. Проте у церкві є період, коли панахида не звершується. То декілька днів після Великодня (тут у кожного регіону свої традиції, які визначають цю кількість днів). У всі інші дні панахиду, по суті, звершувати можна.

Ми повинні пам’ятати, що у Бога мертвих немає — у Бога живі всі. Тому і панахиди у свята також звершують (проте у багатьох храмах є традиція не виголошувати на святкових Божественних літургіях (у дні великих свят) заупокійну єктенію, аби не затьмарювати радості свята. Але після Богослужіння панахиду зазвичай звершують.

— Навіщо померлим людям зав’язують руки і ноги? І як правильно проводжати людину з дому? Чи треба одразу мити підлогу? Це правильно?

Володимир

— Мотузки чи бинти, якими зв’язують руки та ноги померлої людини, мають суто практичне значення — аби не рухалися під час чину похорону (коли труну ставлять чи несуть). Проводжати людину у вічність треба з молитвою.

Підлогу одразу мити необов’язково, якщо вона чиста. Миють просто з практичних міркувань — якщо труна з тілом стояла у хаті чи квартирі і люди приходили попрощатися з покійним у приміщення, то і бруду могли нанести.

Якщо ж відспівування звершувалося на вулиці і у квартирі чисто — можете не прибирати. Тут, радше, питання гігієни та комфорту, а не якихось страхів.