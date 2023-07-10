Велосипедом на роботу: в Кременчуці не приділяють уваги розвитку спортивної інфраструктури

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 160

Під час обговорення проблем спортивно-масової роботи у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Світловодську ентузіасти спорту торкнулися питань розвитку спортивної інфраструктури та, зокрема, велоінфраструктури у Кременчуці та сусідніх містах.

Про це говорили на брифінгу, який відбувся у п’ятницю, 7 липня, в приміщенні кременчуцького спортивного клубу KremenStyle.

— Наш клуб постійно проводить змагання для дітей та дорослих з різних видів спорту. Зокрема, для дорослих ми організовуємо щосуботи пробіжки Kremenchuk Runday по 5 км у парку Миру. Хотілося б щоб влада завершила будівництво обіцяної рекортанової бігової доріжки по периметру парку. Поки зроблено лише 100 метрів бетонної підложки без рекортанового покриття. І все зупинилося. Завершення будівництва значно покращило б умови спортивного заходу та збільшило кількість тих, хто самостійно займається бігом у парку, — розповів керівник клубу, відомий ентузіаст бігу та плавання Сергій Кірчик.

Його доповнив тренер йоги з Кременчука та активний велолюбитель Сергій Артеменко.

— Я активний веломан — постійно на велосипеді. Місяць тому потрапив у аварію в центрі міста — мене підрізала «Таврія». Переїхала колесо. Хочеться, щоб у нас в Кременчуці була велоінфраструктура, щоб почали робити велодоріжки. Згідно з законом 2018 року капітальний ремонт та будівництво доріг має вестися з обладнанням велодоріжок. Зараз війна, але й до війни нічого не робилося. У Кременчуці величезні кошти виділяються на висадку дорогих дерев, на кладовища, хоча я не бачу, щоб там щось робилося. Куди йдуть ці гроші? Якщо велодоріжки мають бути, то чому їх не роблять? Ці питання треба підіймати на сесіях міської ради. Потрібно створити спільноту велосипедистів, яка б відстоювала свої права. Велодоріжки, місця для велопарковок, розмітки на дорогах для руху велосипедів — все це треба робити планомірно, хоча б по кілька кілометрів на рік. Щоб з’єднати парки, пляжі, села, і щоб можна було поїхати на роботу, на пляж, у парк на велосипеді. А так велосипедистів збивають, люди гинуть під колесами автотранспорту. Обладнання відокремлених від проїжджої частини дороги велодоріжок — це насамперед збереження життя людей, — заявив Сергій Артеменко.

Його доповнив Сергій Кірчик, який заявив, що бачив проєкт розвитку вело доріжок, розроблений проєктною організацією з Дніпра.

— Але він лежить на полицях і нічого не робиться. Люди, які їздять на велосипедах, краще себе почувають, менше ходять до аптек. Може комусь вигідно, щоб люди більше хворіли та їздили у маршрутках, — поставив Сергій Кірчик риторичне питання.

Нагадаємо, 16 червня депутати Кременчуцької міської ради внесли зміни у План економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік, передбачивши фінансування проєктування та будівництва пішохідної доріжки з бульвару Автокразівський до парку Миру на суму в 1 млн 311 тисяч грн. Тобто проблема не в грошах. А розпочате будівництво бігової дорожкі у парку Миру поросло бур'яном.