«Fortuna non penis, in manus non recipe»: у Кременчуці показали «Собаче серце»

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 56

Після двох повітряних тривог й антракту до зали поверталося все менше глядачів. Але тим, хто додивився до кінця, вистава сподобалася. Тим більше, що її поставили українською мовою

15 травня у кременчуцькому Міському палаці культурі Український театр ім. Михайла Булгакова показав виставу у 2-х діях «Собаче серце». Постановка за сатирико-фантастичною повістю суперечливого в українських реаліях Михайла Булгакова відбувалася українською мовою.

Після перегляду головним посмаком залишилася думка про те, що минуло вже 100 років, проте нічого не змінилося — сучасні більшовики так само роблять революції, відбирають житло у клятих імперіалістів і крадуть галоші.

Вистава почалася без запізнення. Перед напівпорожньою глядацькою залою з'являлися Шарик, професор Преображенський, доктор Борменталь, покоївка професора Зінаїда Прокопівна Буніна та швейцар «Калабухівського будинку» Федір, а також одна жінка, перевдягнута в чоловіка, і двоє з револьверами — В'яземська, Швондєр і Піструхін.

Було багато соромицьких моментів і натяків, а персонажі багато вживали алкоголь. Швондєру навіть сказали, куди саме йти за русскім воєнним кораблем.

«Fortuna non penis, in manus non recipe»

Було кілька вкраплень української сучасності на кшталт «двох-трьох тижнів», але звісно лунали й улюблені завсідниками театрів вислови з «Собачого серця»:

Ласкою. Тільки ласкою. А вони думають терор їм допоможе.

Їсти треба вміти. Треба знати що, коли, з ким, і про що говорити.

І не читайте радянських газет.

Розруха не в клозетах, а в головах.

Абрвалг.

Згинь, гнида. Собака.

Спати на кухні, це фу. Фу.

Поради космічного масштабу та космічної тупості. Взяти й поділити.

Ніколи не йдіть на злочин. Проти кого б він не був направлений. Доживіть до старості з чистими руками.

Вміти говорити — не значить бути людиною.

Зверху сніг, знизу туман і пара, світлові ефекти та декорації залишили приємне враження. Але дві повітряні тривоги псували настрій. Після них до зали поверталося все менше людей. А закінчилася вистава вже о 21 годині.

Провели акторів кременчужани оплесками та квітами.

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