«Fortuna non penis, in manus non recipe»: у Кременчуці показали «Собаче серце»

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 56

Після двох повітряних тривог й антракту до зали поверталося все менше глядачів. Але тим, хто додивився до кінця, вистава сподобалася. Тим більше, що її поставили українською мовою

