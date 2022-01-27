Вкрав телефон - сів на 5 років? Чи є життя після підліткових колоній

Згідно з даними правозахисних організацій, понад 35% дорослих в’язнів раніше вже відбували покарання в підліткових колоніях.
Щоб зрозуміти, чому люди повертаються за ґрати й чи мають підлітки-злочинці шанс на виправлення, ми поїхали до Кременчуцької колонії для неповнолітніх і поспілкувалися з малолітніми засудженими. У Київському СІЗО зустрілися з довічно ув’язненим за повторне вбивство. А ще поговорили з тими, кому після ув’язнення вдалося затриматись на волі. Чи є нормальне життя після в’язниці — у матеріалі hromadske.
300 кілометрів від Києва. Кременчуцька виправна колонія для неповнолітніх. Ми їдемо туди без сподівань на щиру розмову, але з бажанням почути ув’язнених. Покарання тут відбувають 59 підлітків віком від 15 до 20 років: ті, хто вчиняв неодноразові крадіжки, розбої, а також тяжкі злочини — вбивства та зґвалтування.
На територію колонії нас пускають о 6 ранку: у засуджених саме починається зарядка. Після неї — пробіжка, шикування та сніданок. Хлопці зустрічають нас непривітними поглядами, втім, із трьома, яких визначила адміністрація, нам вдається поговорити.
«Я жив з мамою і бабусею. Мама постійно зловживала алкоголем, ми жили на бабусину пенсію. Так як вона невелика — три, чотири тисячі гривень на місяць для трьох, — то хотілось чогось більшого. І дома бували такі моменти, що навіть їсти не було що», — так засуджений Олексій Соколов пояснює, чому наважився на злочин. Його затримали за крадіжку телефону та засудили до 5 років позбавлення волі.
Перед цим хлопця вже ловили на крадіжках, а до колонії він відбував термін у спецшколі. Зараз Олексієві 18 років. До крадіжки він уперше вдався в 10. «У нас в школі був басейн замість урока фізкультури. Я зайшов у роздягальню, там лежали наручні часи, я їх просто собі забрав і все. Ходив у них сам. А потім з’ясувалося, що вони були не з дешевих. Пацан написав заяву в міліцію, ті прийшли в школу, почали допитувати, а вони в мене були просто на руці», — пригадує юнак.
Олексій сподівається, що на волі йому допоможуть батько та хрещена. Хрещена Світлана пояснює: все, що спіткало хлопця, сталося через обставини, в яких він жив. «Для мене не є гордістю те, що мій похресник перебуває в місцях позбавлення волі. Але його життя — це результат впливу оточення та його мами. Вона дуже сильно пила. Поки була жива бабуся — трималась, а зараз зникла взагалі, і не думаю, що її знайдуть чи вона повернеться».
У хлопцевого батька зараз нова сім’я, але він готовий посприяти сину в пошуках роботи.
Орест сидить у колонії за «тяжкою» статтею — «Завдання групою тілесних ушкоджень, що спричинили смерть». Жертвою став його одноліток.
Ореста засудили до семи з половиною років позбавлення волі. Він відбув уже три. Хлопець пояснює: злочин вчинив через вплив поганої компанії. А пристав до неї, бо тікав з дому — мама з вітчимом нещадно пили.
«Я найстарший в родині, у мене є молодша сестра і два брати. Вітчим раніше дуже часто пив. У нас були конфлікти, ми з ним і билися, і він простягав руки до матері, коли був п‘яний, у нас така конфліктна сім’я була», — пригадує засуджений і додає, що з 13 років працював, щоб приносити в родину гроші.
Зараз Орест мріє стати юристом. А ще — хоче допомогти молодшим братам і сестрі вибитися в люди.
Микиту засудили за розбійний напад. «Завдав чотири ножові поранення в область плеча, намагалися відібрати гроші. Він живий. Просто такий вік підлітковий був, коли не відчував ціни людського життя. Тоді мені здавалось, що людина є, нема — без різниці. Нас таких 7 мільярдів, одним менше, одним більше, мою чи його смерть не сильно й помітять», — каже юнак.
Він хотів самоствердитися серед однолітків, а на додачу мав поганий настрій, бо посварився з дівчиною. «Мій “подєльнік” почав у нього просити гроші, той почав чинити спротив, після кількох ударів став бити у відповідь. Битися з ним особливо не хотілося. Просто думав, що зараз пару разів ножем, і все, на цьому вся справа закінчиться», — пригадує вечір нападу Микита. Втім, закінчилось усе шістьма з половиною роками колонії.
Хлопець пригадує, що мама й бабуся намагалися дати йому гідне життя, тяжко працювали. Але сам він хотів легких грошей. «Куди візьмуть 13-14-річну дитину? Якісь підсобні роботи, будівництва і ще щось. Там працювати тяжко. А тут є підлітки, які ніде не працюють, а телефони завжди нові, речі нові, все красиво. То чому б не заробляти так само?».
Наразі хлопець переконує, що зрозумів свої помилки. «Моя мама й бабуся змінили моє ставлення до цього. Людське життя дуже дорого вартує. Не я його давав — не мені вирішувати, чи забирати. Я переосмислив усе, вирішив для себе стати іншою людиною. Не людиною, яка несе лише збитки й хаос, а людиною, яка може давати щось корисне».
Інспектор з підготовки засуджених до звільнення Віктор Васильєв (він є й футбольним тренером хлопців) вважає: всі проблеми через гроші або ж їхню відсутність. «Навіть піти в якийсь гурток — форму купи, їдуть на змагання — оплати, дай на їжу… За все плати, плати, плати. А вони всі з бідних сімей, 10% лише з родин, які могли б це сплатити. І от вони кучкуються — то десь на кладовищах, то ще десь розважаються. А чим це завершується? Алкоголь, наркотики, а потім пригоди».
- Часто підлітки йдуть на вулицю і шукають маркери, які дадуть їм відчуття дорослості та спроможності. У мене було дуже багато випадків, коли через підлітків вчиняли правопорушення дорослі, які їх вербують, які говорять: я тобі покажу, як стати крутим, як завоювати популярність. І підліток часто йде на це, як на вогник, тим більше, для нього дуже важливо мати наставника. І потім часто вони беруть провину на себе, щоб не підставляти наставника, — каже психологиня Наталя Пашко.
Протягом 10 місяців минулого року неповнолітні скоїли понад 3,5 тисячі злочинів — такі цифри наводить Ювенальна поліція України. На профілактичному обліку перебувають 1800 підлітків.
Нині, за даними Міністерства юстиції, у різних СІЗО країни на вироки очікують 120 підлітків.
— Такі установи не всіх дорослих виправляють, а тим паче — підлітків», — вважає суддя Верховного суду Надія Стефанів, яка працює над зміною законів у сфері підліткової злочинності. Пані Стефанів запевняє, що суддям буває важко ухвалювати рішення про ув’язнення підлітків: «Авжеж, суддя така ж людина, як і всі. Не можна сказати, що ми не маємо почуттів. Ні, ти думаєш: “А як так сталося?”, переживаєш цю ситуацію. І коли ухвалюєш такий вирок, про позбавлення волі неповнолітніх, — це непросто, це важко. У нас є закон, співчуття, принципи судочинства. Усе це в собі ти мусиш проаналізувати, прожити це все, і тільки після того ухвалювати вирок.
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька наголошує: вони працюють над тим, щоб зменшити кількість випадків, у яких підлітків кидають за ґрати. Задля цього разом із поліцією та правозахисниками розробили законопроєкт.
— До 3-го класу я нікого не бив. Я завжди вірив у справедливість. От у мене навіть мрія була — піти працювати в поліцію чи прокуратуру, — розповідає Сергій, засуджений до довічного ув’язнення за повторне вбивство. Ми зустрічаємося з ним у столичному слідчому ізоляторі, щоб зрозуміти, чому підлітки наступають на ті ж самі граблі. Життєвий досвід Сергія розповість про це краще, ніж десятки книжок психологів чи правозахисників. Адже він із тих, про кого можна сказати: виріс у в’язниці.
Йому 45 років, перше вбивство скоїв напідпитку в 14.
Сергій каже, що вдома його постійно били, й це не могло не вплинути на нього.
В колонії це відчуття лише посилилося. Сергій зрозумів: виживає найсильніший.
Зрештою менш як за рік після звільнення юнак знову опинився за ґратами — за вбивство і розбійний напад. Тільки цього разу його посадили вже в «дорослу» в’язницю.
Таких, як Сергій — підлітків, які після звільнення потрапляють у тюрму знову, — 35 відсотків (згідно з опитуванням Проєктного офісу Мінюсту за 2021 рік). Колонія їх не перевиховує, радше навпаки.
А от чи піде людина на повторний злочин — залежить від кількох факторів:
Довічник Сергій підтверджує слова експертів. «Приходиш після виходу влаштовуватись на роботу, відкривають — довідка про судимість. «Ти що, хворий?». І так раз, два, три… Ну заждіть, я ж не житиму за рахунок мами чи дружини. Я дорослий пацан, який може йти та заробляти. Але ніхто тебе на роботу не братиме, бо ти раніше судимий. І ми знову виходимо на злочинний спосіб життя. Врешті-решт простіше стало займатися розбоєм».
Дмитро Шерембей фактично виріс у підлітковій колонії: у 13 його засудили до 9 років позбавлення волі за вживання та розповсюдження наркотиків.
А нині він — батько двох синів і голова громадської організації «100% життя». Це найбільша благодійна організація пацієнтів в Україні, яка забезпечує якісним лікуванням людей із ВІЛ/СНІД. Ліки, зокрема, постачають і у в'язниці. Дмитро каже: його змінила не колонія, а смерть батька. Бо після «терміну» почати жити інакше дуже складно — зазвичай підлітки просто не знають, як. «Тому що за той час, поки вони були у в'язниці, вони не отримали навичок іншого життя. Їм ці навички не дали. Але переважно дорослі схильні все валити на цих дітей. Це неправильний підхід. І я думаю, що на нас, дорослих, рівносильна відповідальність за нестворені умови, у яких вони могли б вирости іншими людьми. І перш ніж запитати в них: «Чому ви так поводитесь?», потрібно запитати у всієї нашої структури держави: а що ви створили для них, щоб вони виросли іншими? Крім як сказати їм, що вони погані?».
За даними міністерства юстиції, на одного неповнолітнього засудженого держава витрачає 130 тисяч гривень на рік. Наразі в Україні альтернативами ув’язнення є:
Зараз у Міністерстві юстиції під час роботи з підлітками роблять акцент на пробаційному нагляді. Це практика, за якої за підлітком, що вчинив злочин, наглядають і «перевиховують» у спеціальних, але відкритих центрах.
Здебільшого пробаційний нагляд застосовують до неповнолітніх, які вчинили не насильницький злочин і оступилися вперше. Інспекторка пробації одного зі столичних центрів Анастасія Осіпанова розповідає, що з кожним засудженим вони проводять індивідуальну роботу.
Якщо засуджений пройшов курс і не скоїв повторних злочинів — його пускають «у вільне плавання», втім, якщо він знову опиниться на лаві підсудних — покарання буде жорсткішим. Головною метою пробації очільник Центру Олег Янчук називає переосмислення дитиною своїх вчинків, а головною особливістю — точкову роботу з проблемами. «Суть пробації в тому, що вона одразу починає працювати саме з цими проблемами, оминаючи загальні формулювання про те, що злочин — це погано. Головне завдання — мотивувати дитину, щоб вона зрозуміла, щоб вона почула, щоб вона висловилася щодо власного розуміння проблеми, відчула поважне ставлення до себе і включилась в роботу з усунення цієї проблеми. Бо ми не можемо це зробити примусово».
У міністерстві юстиції відпрацьовують і постпробаційний нагляд: він передбачає допомогу підлітку, що вийшов із колонії, з акліматизацією на волі.
Два місяці по тому ми знову приїжджаємо до Кременчуцької колонії. Сонячний листопадовий ранок — погода ніби відповідає настрою Олексія. Його сьогодні достроково звільняють.
Хлопець забирає речі з невеличкої шухляди вже не своєї тумбочки. Присідає на дорогу, востаннє оглядає кімнату і віддає наглядачу бирку, на якій написане його прізвище: «Соколов». В очах хлопця стурбованість змішана з радістю.
Біля виходу працівники колонії зачитують йому ухвалу суду про дострокове звільнення, віддають документи і гроші, які хлопець заробив на заводі паперових виробів за час ув’язнення.
«До побач…» — спершу каже працівниця колонії, але прикушує язика й добирає інше слово: «Бувайте». Олексій усміхається та прощається з усіма. На волі він не був два з половиною роки, але й поза колонією усмішка з його обличчя не зникає. Він одразу телефонує хрещеній («Я вже вийшов, чекайте») і робить селфі на згадку. З Олексієм та його вихователем ми їдемо на автовокзал. Звідти хлопець дістанеться додому — до Вінниці.
Я прощаюся з Олексієм і щиро сподіваюсь, що він таки не повернеться до криміналу. І що квиток на автобус до Вінниці стане для нього перепусткою в життя без крадіжок, судів і в’язниць.
Ми попросили усіх героїв нашого матеріалу звернутися до підлітків і ось що вони кажуть.
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