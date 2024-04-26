У Кременчуцькій районній раді 6 депутатів були мобілізовані й захищають Україну: один з них загинув

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 295

Водночас у складі ради є депутати, які спеціально блокують роботу районної ради, не відвідуючи сесії

Серед депутатів Кременчуцької районної ради шестеро після початку повномасштабної війни добровільно пішли захищати Україну. Вони були мобілізовані й продовжують служити у лавах ЗСУ. На жаль, один з депутатів – Михайло Кравченко, загинув на фронті 9 червня 2023 року.

Про це на ранковому брифінгу розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Він зауважив, що разом з такими Героями є депутати, які умисно блокують роботу районної ради, жодного разу не відвідавши сесію.

Загалом до Кременчуцької районної ради було обрано 54 депутати.

Голова райради розповів, що Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради.

Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. До того, як пішов захищати Батьківщину, він займався ремонтом автомобілів для фронту.