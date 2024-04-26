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У Кременчуцькій районній раді 6 депутатів були мобілізовані й захищають Україну: один з них загинув

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 295

 

Водночас у складі ради є депутати, які спеціально блокують роботу районної ради, не відвідуючи сесії

Серед депутатів Кременчуцької районної ради шестеро після початку повномасштабної війни добровільно пішли захищати Україну. Вони були мобілізовані й продовжують служити у лавах ЗСУ. На жаль, один з депутатів – Михайло Кравченко, загинув на фронті 9 червня 2023 року.

Про це на ранковому брифінгу розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Він зауважив, що разом з такими Героями є депутати, які умисно блокують роботу районної ради, жодного разу не відвідавши сесію.

Загалом до Кременчуцької районної ради було обрано 54 депутати.

Голова райради розповів, що Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради.

Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. До того, як пішов захищати Батьківщину, він займався ремонтом автомобілів для фронту.

- На війні з окупантом загинув відважний захисник України та гордість Кременчуцького району - депутат Михайло Кравченко. 

Його самопожертва та мужність в боротьбі за свободу країни неоціненні. Михайло Кравченко був відомим не лише як громадський діяч, але й як людина, завжди готова стати на захист справедливості та національних інтересів. Він безстрашно боровся проти окупаційних сил, проявляючи непохитну віру у перемогу.

Смерть Михайла Кравченка є великою втратою для всіх нас. Його пам'ятатимуть як справжнього героя, який віддавав життя за свою Батьківщину. Співчуття його родині, колегам та всім, хто знав та поважав Михайла, щирої підтримки у цей важкий час.

Ми запам'ятаємо Михайла Кравченка як людину, яка вклала своє серце і душу в боротьбу за свободу, та будемо завжди пам'ятати його внесок у нашу спільну боротьбу за незалежність та мир. Нехай земля йому буде пухом, а його дух залишиться жити в серцях кожного українця, - йдеться в повідомленні на сторінці Кременчуцької районної ради.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада депутати ЗСУ мобілізація загиблий
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