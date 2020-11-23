«Кремінь» в боротьбі поступився «Альянсу»

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 625 Коментарів: 2

























































































































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 25 листопада, футболісти «Кременя» вперше в історії зустрілися з «Альянсом» із Сумщини. У протистоянні «Кремінь» програв супернику з рахунком - 0:2.

Матч через дискваліфікацію пропустив нападник «Альянса» Микола Агапов.

«Кремінь» - «Альянс» - 0:2

Голи: Сидоренко 73, Загинайлов 83

«Кремінь»: Данкович, Мягков, Зубков, Сантос, Чеботаєв, Норенков (Островський 81), Да Сильва, Брюхов (Геловані, 46), Бичков, Сорокін, Мурашов (Кривенко 60) Запасні: Закорський, Олійник, Куліш, Головко, Бородай, Молько. Головнийтренер Олександр Головко

«Альянс»: Важинський, Пікуль, Медведєв, Пісний, Неплях, Лебеденко, Ярошенко (Шарай, 80), Піднебенной (Лучик, 80), Шарай (Рогозинський, 71), Сидоренко (Шпирьонок, 88), Зубков (Загинайлов, 62). Запасні: Литвиненко, Шевченко, Осадчий, Меженський, Лучик. Головний тренер: Юрій Ярошенко

Попередження: Зубков 20, Данкович 67, Геловані 76 - Лебеденко 64, Сидоренко 36

Головний арбітр: Цибулько Євгеній (Черкаська область)

Арбітри: Рєка Олександр (Одеська обл.) та Гавеля Олексій (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Садовий Олександр (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ: Шамич Олександр (Київ)









Коментарі після матчу













30 листопада «Кремінь» зіграє заключний матч перед зимовим міжсезонням. В гості до підопічних Олександра Головка приїде луцька «Волинь». Цікаво, що попередні два тури «хрестоносці» пропустили через корона вірус в командах суперників. У «Прикарпаття» спочатку діагностували COVID-19 у півкоманди, а це вже другий або третій випадок захворювання для футболістів. Як згодом з’ясували, тести були помилковими, адже в іншій клініці результати були негативними. Цей тур «Волинь» пропустила через неможливість «Чорноморця» зібрати команду – в одеситів 15 випадків захворювання на коронавірус.