Кременчужанка завоювала перемогу в міжнародному конкурсі Intercoiffure mondial

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 619

Перукар з Кременчука Таіс Афінская завоювала перемогу у міжнародному конкурсі Intercoiffure mondial. Кременчужанка на своїй сторінці в фейсбуці повідомила, що у листопаді був оголошений старт міжнародного конкурсу, який мав фінішувати у Парижі.





- Брати участь чи ні? Так, звичайно. Які можуть бути роздуми? Адже на кону стоїть двох денна поїздка в столицю моди (повністю оплачують організатори) і виступ на сцені перед аудиторією більше 3000 осіб. Та й просто усвідомлення того, що ти можеш бути в трійці фіналістів - розбурхує мозок!









Коли мене запитують, як прийшла така ідея? Відповідаю! Народжується всією командою Uncras studio і Салону Тет-А-Тет

Звичайно фінал конкурсу повинен був бути в Парижі 6 травня 2020. І ця перемога повинна була бути ще смачніше! Але тим не менш! Ми старалися не даремно.





Пройти в трійку фіналістів і перемогти, ось він успіх. Дякую кожному за допомогу, кожного, хто вніс свою лепту і доклав зусиль. Це наша спільна перемога, адже без вас моє ім'я не було б зазначено в рядку з такими значущими словами "Dear Tais, congratulations! You won World Fashion Winner 2020 in Paris for the category Punks not Dad!" - написала кременчужанка.