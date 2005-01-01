Як убезепечити себе та працівників від коронавірусу – рекомендації Держпраці

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Управління Держпраці у Полтавській області, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, рекомендує роботодавцям та найманим працівникам відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих! У разі погіршення стану – необхідно звернутися до сімейного лікаря!

Шановні роботодавці! Забезпечте на робочих місцях дотримання належних санітарно-гігієничних умов праці;

поширюйте інформацію серед працівників щодо профілактики захворювання на коронавірус;

забезпечте недопущення перебування на робочому місці працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання, підвищеної температури тіла та особливо осіб, які повернулись з відпустки або з відрядження з країн, в яких були зареєстровані випадки Covid-19.

Як передається вірус? Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним шляхами. Вірус не циркулює у повітрі, не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Відстань – це гарантія безпеки, це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому, заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо поруч із інфікованим (нагадуємо, це максимум – 1,5-2 м). На поверхнях вірус може жити близько 3 годин. Тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки дверей і т. д. Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), що забруднені виділеннями із дихальним шляхів хворого чи інфікованого. Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання в тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавірус не здатен зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м.

Рекомендації як убезпечити себе від зараження: Ретельно, протягом 20–40 секунд і часто мити руки з милом чи обробляти їх антисептиком. Вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою. Миття рук – обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук. Спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими). Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню), тривалість обробки — близько 30 секунд. Особливу увагу приділяти нігтям (там накопичується найбільше бруду). Обов’язково проводити процедури в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами. У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри. Контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину). Уникайте скупчення людей. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря. Використовуйте захисну маску, обов’язково, якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить). Використовуйте маску правильно, вона має щільно покривати ніс і рот, без відступів по краях. Замінюйте маску, щойно вона стала вологою, або кожні чотири години. Не чіпайте зовнішню її частину руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком. Не використовуйте маску повторно!!! Додаткові рекомендації працівникам на об’єктах харчування! При термообробці необхідно суворо дотримуватись існуючих вимог до приготування страв. Миття посуду повинно проводитись строго по інструкції, а саме: видалення залишків їжі;

миття щіткою за температури води не менше 50 градусів з миючими засобами;

миття з додаванням дезрозчину у іншій ємності (ванні);

ополіскування під проточною водою температурою не менше 65 градусів (також в окремій ємності);

просушування на спеціальних полицях.

Автор: За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогізної