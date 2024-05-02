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Освіта

З 1 вересня у класах має бути на більше 24 першокласників, якщо вони навчаються очно — Дятленко

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 146

Інші класи початкової школи можуть містити більше, ніж 24 учні

З 1 вересня наповнюваність класів початкової школи обмежать 24 учнями, повідомив національний експерт проєкту DECIDE з розвитку демократичних освітніх систем в громадах та експерт з питань освіти Центрального офісу реформ Сергій Дятленко.

Норма стосується лише набору до 1 класу, йдеться у Законі України «Про повну загальну середню освіту». Інші класи початкової школи переформатовувати не будуть.

— Згадана норма добре лягає для населених пунктів зі значною кількістю майбутніх першокласників. Якщо раніше 86 першачків розділяли на 3 класи, то тепер це вже буде 4 класи. Однак, якщо в селі на сьогодні всього 26 першачків, то створювати 2 неспроможні класи ще й накладно. Серйозним обґрунтуванням є можлива міграція контингенту під час війни. Думаю, що ділити на 2 класи варто, якщо кількість учнів стабільно більша 28, — написав Дятленко.

Що у Кременчуці

10 квітня під час засідання сесії Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець озвучила депутатський запит щодо зменшення кількості дітей у перших класах у Кременчуці. Вона зауважила, що у цьому навчальному році до перших класів вступило 1678 дітей, яких розподілили у 61 клас. А отже середня наповнюваність кожного класу становить 27-28 школярів.

Скільки учнів перших класів готові набрати школи Кременчука

У 2020 році в Україні ухвалили Закон «Про повну загальну середню освіту», який передбачає, що у класах початкової школи має навчатися не більше ніж 24 дитини. Ця норма мала б запрацювати з 1 вересня 2024 року, але на час війни її відтермінували для дистанційної форми навчання. Для здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою навчання ця норма має працювати. Однак запит не підтримали.

З 1 березня до 31 травня у Кременчуці триває прийом документів для зарахування дітей до 1 класу. Додаткова хвиля зарахування (виключно на вільні місця) почнеться після 15 червня.


Нагадаємо, що за інформацією начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Кременчуці серед інших громад Полтавщини найвища наповнюваність класів, але найменша кількість грошей, яка виділяється на одного учня. Також Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області й у нас відбувається найдовший в області перехід з дистанційного до очного навчання.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: першокласники початкова школа
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