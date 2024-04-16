На Полтавщині продовжують пошуки 13-річного хлопця, який у неділю не повернувся з риболовлі

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 538

До пошуків зниклого залучили рятувальників, водолазів та операторів безпілотників

У Хорольській громаді на Полтавщині продовжують розшук зниклого у неділю 13-річного хлопця. Про це повідомляють у ранковому зведенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Протягом двох днів дитину розшукували небайдужі містяни та поліція. Також до пошукових робіт приєдналися і водолази, надзвичайники, оператори безпілотників та представники від органів місцевого самоврядування.

Оголошення про розшук хлопця розповсюдили і у соцмережах.

Прикмети дитини: зріст 165-166 см, статура худорлява, волосся світле.

Був одягнений: зелена курточка під пояс, темні штани.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефонами 0952482065, 09945619361 або 102.