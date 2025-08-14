Навчальний рік у Кременчуці розпочнеться без урочистих лінійок — Малецький

Учнів на урочистості не збиратимуть навіть в укриттях — відразу розпочнеться освітній процес

У Кременчуці новий навчальний рік 1 вересня розпочнеться без урочистих лінійок та святкувань. Про це під час виконкому 14 серпня повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, місто перш за все дбає про безпекову ситуацію учнів.

— Ми не будемо проводити лінійок. Безпековий формат — перш за все. Відразу розпочнуться заняття. У нас не буде масових зібрань на відкритих майданчиках, навіть в укриттях масових зібрань у форматі лінійок ми проводити ніяких не плануємо. Перш за все — безпека дітей.

Малецький також додав, що нині у закладах освіти триває підготовка укриттів перед новим навчальним роком. Не всі заклади освіти нині прийняті, заявив мер. Проте до 1 вересня цю ситуацію мають виправити.

Нагадаємо, цьогоріч усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року.

Також у цьому році родини, чиї діти йтимуть до першого класу, зможуть отримати 5000 гривень грошової допомоги у рамках ініціативи «Пакунок школяра». Кошти прийдуть на картку в «Дії», а витратити їх можна буде лише безготівоково на придбання шкільної форми, канцелярії, підручників тощо.