Довгі черги, години очікування: кременчужани скаржаться на пенсійний фонд, а ПФУ — на ЦНАП

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 310

Про те, які проблеми в кременчуцькому управлінні ПФУ турбують містян, і яка насправді там ситуація — з’ясовував Кременчуцький ТелеграфЪ

Нещодавно до Кременчуцького Телеграфа звернулась кременчужанка Наталія, яка поскаржилась на організаційні, комунікативні та інші проблеми в кременчуцькому управлінні Пенсійного фонду України.

Вона розповіла, що до ПФУ у Кременчуці неможливо додзвонитися — єдиний стаціонарний телефон не працював протягом 3 тижнів.

— Спершу казали, що пошкоджені електролінії, потім дивувались з мого питання, адже телефон вже працював, але додзвонитися, я так і не могла. Чому немає мобільного телефону? Є лише стаціонарний, — зазначила Наталія.

Ще одна з головних проблем, на думку кременчужанки, — довгі черги та натовпи перед дверима ПФУ. Наталія розповіла, що на сьогодні управління користується системою «талончиків» — кожен, хто не зареєструвався онлайн, отримує папірець, на якому від руки написаний його номер у черзі.

За словами Наталії, у чергу можна стати й через електронну систему, через Дію або вебпортал, проте зареєструватися досить важко. Особливо для людей, які не користуються новітніми технологіями, зауважила пані Наталія.

Кременчужанка поскаржилась і на відсутність зони очікування біля фонду. Всередину будівлі пускають усього 20 людей — 10 до спеціалістів та ще ж стільки — у залі очікування, який розташований біля запасного виходу. Усі інші громадяни мають чекати на вулиці, допоки до них не дійде черга. У спеку та з великою кількістю людей, яка з кожною годиною збільшується, для Наталії очікування перетворюється у справжнє випробування на витривалість.

Ймовірно, що лише після звернень людей, лавки все ж таки поставили, проте їх пофарбували, тож скористатися ними не було можливим, розповіла Наталія.

Наразі кількість людей, які звертаються до пенсійного фонду, лише збільшується, адже по всій Україні затримують виплати субсидій та пільг.

Що кажуть у ПФУ?

Зв’язок з управлінням

За словами керівника управління ПФУ у Кременчуці Романа Ареп’єва, наразі стаціонарний телефон працює у звичному режимі, тому звернутися до них може кожен охочий. Усі проблеми з комунікацією розв’язали, проте на запитання Телеграфа, чому кременчуцьке управління не має мобільного номера, так і не відповіли.

Черги та довге очікування спеціалістів

Роман Ареп’єв розповів Телеграфу, що стати у чергу можна й онлайн. Станом на 10.00 25 липня таких громадян було 12. Під час спілкування з людьми у черзі, Кременчуцький ТелеграфЪ дізнався, що ці 12 — лише трохи більше десятої частини від усієї черги. Тобто, можна сказати, що електронна система реєстрації серед тих, хто звертається до ПФУ Кременчука — не матиме попиту.

— Не можна задовольнити так, щоб одразу троє сіли й обслуговували. В середньому призначення пенсії займає від 40 хвилин до години. Якщо це складніші операції, пільгові пенсії, на приклад, то це може займати до пів тори години. Призначення субсидії — також до 40 хвилин, — розповів керівник управління ПФУ у Кременчуці Роман Ареп’єв. «Їм там відмовляють»: про оформлення субсидій та пільг у ЦНАП і ПФУ Зазначимо, що оформити субсидію та пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна як і в Кременчуцькому ЦНАПі, так і в сервісному центрі. Романа Ареп’єв наголосив, що люди скаржаться на ЦНАП. У центрі їм відмовляють у наданні послуг. — У ЦНАП людям, які мають складні справи з перерахунками, відмовляють. Їм кажуть: «Ні, йдіть у Пенсійний, розбирайтесь». А якщо справа одна, один пенсіонер, паспорт і код є, все потроху — вони приймають. А як тільки багато членів родини, кажуть, щоб йшли у Пенсійний. Скопичується черга, а ЦНАП у нас сидить у нас красівий і обслуговує людей за 3 хвилини, — заявив керівник кременчуцького управління ПФУ. Як розповіла Телеграфу керівниця ЦНАП Тетяна Печериця, лише за місяць у центрі оформили 120 заяв від громадян щодо субсидій. До Пенсійного фонду людину відправляють лише тоді, коли вона має певні уточнення чи запитання, які ЦНАП не в змозі розв’язати у силу своїх можливостей. — Наприклад, жінка раніше подавалась на субсидію, але зараз її не отримує. ЦНАП не бачить, чому їй припинили виплачувати. Тому її відправляють у ПФУ, де вони говорять, наприклад, що є якісь заборгованості, — повідомила Тетяна Печериця. Раніше центр мав доступ до подібної інформації, коли працював на базі управління соціального захисту. Проте на сьогодні у ЦНАП можна дізнатися лише про те, оброблена заява чи ні. Керівниця центру додала, що кожної п’ятниці у них працює спеціаліст з ПФУ, який на місці може оформлювати послуги. Комфорт та облаштування зон очікування На сьогодні всередині будівлі ПФУ може перебувати до 20 громадян, які звертаються до фонду. Це пов’язано із воєнними діями на території України, роз’яснив Роман Ареп’єв. Значна частина черги знаходиться на вулиці. Через це, багато громадян годинами чекають спеціалістів просто неба. Голова кременчуцького сервісного центру ПФУ розповів, що наразі вони активно займаються облаштуванням зони очікування. У самому сервісному центрі, біля головного входу, є зал очікування, але люди майже не користуються ним. — Спеціаліст виходив би туди, запрошував людей по черзі. Це нашим людям не підходить, їм краще ухватитися за двері, стояти: «Ні, я краще тут буду стояти. Я краще три години стояти буду, але туди не сяду, бо це на 20 метрів далі». Люди думають, що так швидше буде, — розповів Роман Ареп’єв. Він зазначив, що навіть лавками мало хто користується, бо «всі хочуть стояти біля дверей». «Йдемо у кам’яний вік»: кременчужани про управління ПФУ у Кременчуці Кременчужанка Лідія каже, що раніше були окремі черги по районах, а управління було не одне. До речі, на це запитання Кременчуцькому Телеграфу керівництво сервісного центру не відповіло. Ще одна жителька Кременчука зазначає, що у фонді вперше і сподівається, що більше сюди не доведеться йти. — Немає слів. Ми у кам’яний вік йдемо, скоріш за все, — зазначила жінка. Більш детально про думки містян щодо пенсійного фонду у Кременчуці дивіться у нашому відеосюжеті.